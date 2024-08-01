陳修將棄保潛逃！打死女友判囚10年10月　傳拘未到人間蒸發

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回顧案發經過，2021年10月，陳修將因懷疑女友胡女與他人曖昧，徒手毆打胡女造成臉、脖、眼睛、手臂多處瘀傷，再以手機錄音迫使胡女說出承認與陳男發生性關係的話語，同年10月8日上午帶胡女住進彰化縣某汽車旅館，14日陳修將睡醒後，發現胡女用手機與他人聯繫，懷疑是和曖昧對象通聯，憤而施暴，徒手毆打胡女臉部、眼睛，再抓頭髮朝地板撞擊多下。
胡女事後不適昏睡，直到隔天凌晨2時許，陳修將發現胡女呼吸困難，聯絡朋友將胡女送醫急救，仍因廣泛性硬腦膜下出血，引發創傷性休克身亡。
檢警事後逮捕陳男並聲押，檢方依據殺人罪嫌對陳男提起公訴，一審法院審理後，認定陳男觸犯「傷害致人於死罪」，判刑9年6月，對於傷害胡女曖昧對象部分，則判刑6月，得易科罰金。
二審高等法院台中分院認為，由於胡女腦部傷勢嚴重，足以證明陳男「行為時用力之重」。加上陳男始終否認犯行，且未與胡女家屬達成和解，因此判決陳男有期徒刑10年10月；對於傷害罪部分，則駁回上訴，全案定讞。
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