爆柯文哲後悔藍白合破局！他曝：民眾黨內有股聲音怪罪這2人

酸徵才像詐騙要賠鄭運鵬15萬　徐千晴怨：司法是否有公正性

▲徐千晴諷鄭運鵬徵才資訊像詐騙集團，日前遭法院判決需賠償15萬元確定（圖／記者葉政勳攝）
▲徐千晴諷鄭運鵬徵才資訊像詐騙集團，日前遭法院判決需賠償15萬元確定（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨主席柯文哲過去稱低薪為教育問題，而民進黨前立委鄭運鵬則貼出民眾開出最低基本薪資徵等黨工，酸「驗證柯文哲香蕉只能請猴子的理論」，而民眾黨前發言人徐千晴則反擊稱鄭運鵬徵才廣告猶如「詐騙集團」讓人卻步，如今遭判賠15萬元確定。對此徐千晴今（1）日在社群平台表達對判決感到遺憾，也為台灣政治生態感到難過，提到高虹安判決同樣讓人對台灣司法感到疑惑，希望司法珍惜民眾對其所剩無幾的信心。

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酸鄭運鵬徵才廣告猶如「詐騙集團」讓人卻步，法院判決需判賠15萬元確定。對此徐千晴表示遺憾，也為台灣政治生態感到難過。提到民進黨前發言人卓冠廷把「塞人」凹成「為國舉才」獲判無罪，而自己僅酸徵才像詐騙集團就判15萬元確定，更不用說執政黨跳票如此多的政見。

徐千晴說，無獨有偶，近日在高虹安與公衛文的判決中，同樣讓人對台灣司法判決的比例原則與量刑標準感到疑惑。她能理解社會總是用最嚴格的標準審視民眾黨，但司法是否還具有公正性，還是已成為執政黨打擊異己的工具，其意在興起文字獄，讓民眾敢怒不敢言？

徐千晴強調，「公道自在人心，民眾自有判斷」，台灣民主與言論自由得來不易，也希望司法珍惜民眾對其所剩無幾的信心。

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