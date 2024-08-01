五月天石頭缺席演唱會！「重量級貴人」現身開唱　阿信曝真心話

我是廣告 請繼續往下閱讀
五月天前進太原展開4場演唱會，石頭因病缺席，除了由技師上場代打，歌迷也早在網路發起幫石頭用力唱、舉手幅應援的活動，這次五月天演唱會也首次有無人機助陣，隨著歌曲變換出乾杯、復刻紅跑車、mayday viva rock等20個圖騰，以及4500發的絢爛煙火綻放，讓整場演唱會充滿驚奇。此外任賢齊更排除萬難到現場義氣相挺，一出場隨即引起全場熱烈尖叫，由於兩組藝人平時都忙於工作，只能透過演唱會相聚，因此他們也選唱〈突然好想你〉、〈傷心太平洋〉，表達對於彼此的思念。
事實上，任賢齊對於五月天而言，是非常重要的貴人，阿信在演唱會上就表達感謝，「透過時光機的回顧，找回小齊哥，要不是有小齊哥，五月天可能在第一年就夭折了。在發行專輯之前，小齊哥就帶我們跑透透，跑了很多城市，說不定第一次到太原也是跟著小齊哥。」而任賢齊也說每回跟五月天在一起，就像回到初相識的那一天，感受到他們的初心，持續至今不認輸，堅持往前的憨人精神。
而五月天也是睽違7年再度以演唱會形式回到太原，這次重新相聚，怪獸忍不住大喊，「7年來你們過得好嗎？這7年的思念，由今晚的五月天來彌補，讓大家充飽電回去。」冠佑則透露自己一抵達太原就先吃了刀削麵，一解對太原歌迷和美食的思念；而瑪莎看到太原對五月天的應援很感動，「看到有霓虹燈有五月天歌詞，整個城市在這幾天變成五月天樂園，感謝太原城市對五月天的接待。」