温昇豪再被問「咖哩飯要拌嗎」？14年後改口了 自嘲：別插管就好
2010年經典台劇《犀利人妻》，温昇豪在劇中一段為了「咖哩飯要不要攪拌」而與隋棠爭執的劇情，該片段日前在網路上再被重新炒起來、熱烈討論！温昇豪先前回應網友：「咖哩與飯，基本上是要分開！」今（1）日他出席第11屆桃園電影節，卻改口說：「只要能吃就好，不要插管就可以！」
記者黃雅琪／台北報導
7月中的時候，有網友在路上巧遇温昇豪，搞笑問他《犀利人妻》的網路迷因：「不好意思，想要請問你，咖哩飯，咖哩跟飯，你覺得要混在一起呢？還是分開？」温昇豪當時回應說：「咖哩與飯，基本上是要分開，然後要吃多少，再攪進去就好了！」
原本温昇豪與《犀利人妻》中的角色温瑞凡一樣，堅持吃咖哩飯要把咖哩與飯分開吃才行；想不到今日他化身宣傳大使，出席第11屆桃園電影節時，再被問到此一網路話題，温昇豪居然改口說：「我覺得大家開心就好，只要能吃就好，不要插管就可以！」
温昇豪沒想到自己14年前演的《犀利人妻》，如今還會在網路上造成熱烈討論，對此他本人是非常感動的直呼：「滿感動的！隔了10幾年還有人在討論，表示這個東西（《犀利人妻》）還滿多人喜歡的。」今年46歲的温昇豪，自認現在年紀大了，不會對飲食有太多挑剔了。