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有人花20元買水煎包就中1000萬　5-6月統一發票中獎清冊看這裡　

▲財政部今（1）日公布113年5-6月統一發票中獎清冊，有人花20元買水煎包就抱走千萬大獎。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲財政部今（1）日公布113年5-6月統一發票中獎清冊，有人花20元買水煎包就抱走千萬大獎。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者顏真真／台北報導

財政部今（1）日公布今（113）年5-6月期統一發票中獎清冊，共有15張發票中了1000萬元大獎，其中7張消費金額都不到百元，更有3張都是在桃園市龜山消費，而且有人只花20元買水煎包就抱走千萬元，另南投縣普台高中校內商店也開出千萬大獎。至於這期200萬特獎也有19張發票中獎，其中11張消費金額也不到百元，最低在foodpanda花12元外送費就中獎，澎湖縣馬公市McDonald's也有人消費93元抱走200萬元。

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根據財政部公布的中獎清冊，5-6月統一發票有15張中了1000萬元特別獎，其中7張消費金額不到百元，最低是在雲林縣麥寮鄉中山路全聯消費10元，還有在桃園市龜山區林口環球購物中心的老蔡水煎包消費20元、在彰化福興鄉彰化路全家便利商店花21元買飲料、在桃園龜山復興北路MACU麻古茶坊花25元買飲料都幸運抱走1000萬元大獎。

另外，也有人在momo購物花37元買食品、在桃園市龜山區萬壽路全家花35元買飲品也中千萬元，還有在南投縣普台高中的校內商店尚進商號也開出千萬大獎，中獎人只花90元買除濕桶就中了1000萬元。

至於200萬特別有19張發票中獎，其中11張消費金額也都不到百元，其中最低在foodpanda只花12元外送費就中獎，還有人在台南市東門路MACU麻古茶坊花30元買飲料、在台南市關廟區中正路的八方雲集消費98元就抱走200萬元，也有在高雄市鳥松區美山路的茶之魔手消費60元、在苗栗縣竹南鎮大營路OK mart花65元買飲品中獎，甚至還有在澎湖縣馬公市McDonald's消費93元中200萬元。

財政部也提醒，今年5-6月期中獎統一發票領獎期間從8月6日至11月5日，使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

此外，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。

有人花21元就中大獎！5-6月統一發票15人中1000萬、19人抱走200萬

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