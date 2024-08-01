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北市代理教師涉偷拍！教育局依法停聘　並進行加強校園反針孔巡檢

▲北市代理教師涉偷拍！台北教育局立即依法停聘，並進行加強校園反針孔巡檢。（示意圖／擷自Pixabay）
▲北市代理教師涉偷拍！台北教育局立即依法停聘，並進行加強校園反針孔巡檢。（示意圖／擷自Pixabay）

記者林莞茜／綜合報導

台北市教育局今（1）日表示，有關媒體報導本市學校代理教師涉偷拍一案，教育局於上（7）月31日獲悉即隨即掌握情形，第一時間通知學校依法將該師予以當然停聘，並依市長指示即刻成立府級與本局專案小組，主動發函檢調單位請求提供本市涉案代理教師相關資料，並由校方立即保存相關證據，積極配合檢調偵辦，更通函本市各級學校、教保服務機構及補習班重申不得進用涉及本案及相關兒少保護案件人員任教，對待校園性別事件零容忍。

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台北市教育局指出，有關代理教師涉及疑似偷拍案件，即要求學校依據《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》規定，依刑事訴訟程序被通緝或羈押，將該師即刻予以當然停聘。為利兒少身心保護及輔導諮商需要，教育局於今日以密件發函台中地檢署，請求協助提供創意私房案，涉案代理老師偷拍之本市受害學生相關資料，同時亦指派督導及政風人員至學校，封存涉案代理教師相關物品，保全證據，後續將積極配合檢調偵辦，全力追查兒少案件，絕不姑息。

同時，為積極守護學童安全的教育環境，教育局連兩天通函本市各級學校、教保服務機構及補習班，不得進用涉及創意私房等兒少保護案件的人員任教。

為維護校園安全，本市各校定期針對校園環境進行每月至少1次巡檢，並針對游泳池浴室、更衣室、廁所等重點地區增加巡查頻率，防堵校園偷拍事件，此次面對偷拍案件亦於今日發函請各校落實並加強巡檢，同時針對相關設備應定期維護確保功能發揮。

而涉案代理教師服務學校，台北市教育局也在昨日邀集教師、家長代表成立緊急應變小組，並召開第1次小組會議，第一時間保存與涉案人員相關之證據，配合檢調偵查，校內環境定期巡檢確認無異常狀況外，於8月1日委託外部專業單位加強針對公共空間進行複檢。

針對本案依據《性別平等教育法》、《校園性別事件防治準則》，由學校成立性別平等教育委員會，於今日召開會議正式啟動調查機制。同時對於校內家長、學生啟動輔導機制，於8月1日邀集家長會代表研議後續輔導作為，並將向家長妥適說明調查程序與進度，統一相關救濟管道，以即時協助與提供支持。

面對校園內發生兒少保事件教育局深感痛心，重申面對兒少保案件絕對零容忍，將積極督導所屬學校落實通報、輔導及保護機制，避免發生類此事件，積極守護兒童安全教育環境。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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