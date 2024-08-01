北市代理教師涉偷拍！教育局依法停聘　並進行加強校園反針孔巡檢

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同時，為積極守護學童安全的教育環境，教育局連兩天通函本市各級學校、教保服務機構及補習班，不得進用涉及創意私房等兒少保護案件的人員任教。
為維護校園安全，本市各校定期針對校園環境進行每月至少1次巡檢，並針對游泳池浴室、更衣室、廁所等重點地區增加巡查頻率，防堵校園偷拍事件，此次面對偷拍案件亦於今日發函請各校落實並加強巡檢，同時針對相關設備應定期維護確保功能發揮。
而涉案代理教師服務學校，台北市教育局也在昨日邀集教師、家長代表成立緊急應變小組，並召開第1次小組會議，第一時間保存與涉案人員相關之證據，配合檢調偵查，校內環境定期巡檢確認無異常狀況外，於8月1日委託外部專業單位加強針對公共空間進行複檢。
針對本案依據《性別平等教育法》、《校園性別事件防治準則》，由學校成立性別平等教育委員會，於今日召開會議正式啟動調查機制。同時對於校內家長、學生啟動輔導機制，於8月1日邀集家長會代表研議後續輔導作為，並將向家長妥適說明調查程序與進度，統一相關救濟管道，以即時協助與提供支持。
面對校園內發生兒少保事件教育局深感痛心，重申面對兒少保案件絕對零容忍，將積極督導所屬學校落實通報、輔導及保護機制，避免發生類此事件，積極守護兒童安全教育環境。
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