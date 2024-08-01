影／2024巴黎奧運「衝浪」要怎麼比？一文看懂競賽規則與評分標準

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衝浪起初於20世紀時流傳至美國加州，漸漸地成為一項風靡全球的運動項目，2024巴黎奧運衝浪比賽的比賽時間為7月28日至8月5日，比賽中需要選手們在海浪中做出各種高難度的動作，非常具有挑戰性。有趣的是，巴黎奧運衝浪比賽並不是在巴黎進行，而是在南太平洋法屬玻里尼西亞大溪地島的提阿胡普海灘舉辦，島上時常會有雄偉的巨浪使其成為一個適合比賽的場地。
奧運衝浪的規則與評分標準
2024巴黎奧運衝浪比賽分為兩個比賽項目，男子短版與女子短版，國際衝浪協會在該大項中分配共計男女各24個參賽名額，共計48人，相較2020東京奧運男女各增加4個名額。奧運衝浪規則共會進行3輪預賽，首輪預賽中每組都會有4至5名選手參賽，分數最高的2位將會直接晉級第三輪比賽，其餘選手則進入第二輪的敗部復活賽，而第二輪敗部復活賽中，每組會有4名選手參賽，分數最高的兩位可以進入第三輪比賽，其餘選手則淘汰。
第三輪比賽將採1對1的方式進行，選手們將依照前兩輪的排名來決定選手比賽，排名最高與最低的選手將會進行對決，勝者晉級半準決賽，敗者淘汰，依此規則進行後續準決賽及決賽直至冠軍誕生。
奧運衝浪比賽的評分標準可謂是非常多樣化，由於海浪的多變性使其樣貌非常多元，因此評分項目也包羅萬象，分別考驗選手們動作的難易度、動作的創新以及其多樣性、動作的組合及速度、展現的力量和流暢度，衝浪比賽相當考驗選手們對於浪花的掌控及平衡，每名選手最多可衝25個浪，每次的衝浪得分介於1~10分之間，從中挑選出最高的兩次分數，確定為最終成績。
奧運會為何一直新增比賽項目?
奧運會的運動項目從1896年至今不斷地創新及發展，為了讓奧會能夠有吸引力以及更契合當代潮流，每屆的主辦發都會依照不同的趨勢及各種文化因素，發展不同的運動項目來滿足觀眾及選手們的需求，衝浪是一項考驗選手平衡感及掌握程度的極限運動，在年輕族群中相當受歡迎，因此將衝浪比賽列入奧運項目中，不僅能吸引更多的年輕人認識衝浪、接觸衝浪，未來也能讓更多人投入此運動當中。
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