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影／2024巴黎奧運「衝浪」要怎麼比？一文看懂競賽規則與評分標準

▲2024巴黎奧運衝浪項目，美國選手Griffin Colapinto表現優異，到底要怎麼看懂，《NOWnews今日新聞》也整理好相關資訊。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運衝浪項目，美國選手Griffin Colapinto表現優異，到底要怎麼看懂，《NOWnews今日新聞》也整理好相關資訊。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘、實習記者汪廷融/綜合報導

2024巴黎奧運於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，本次比賽項目共有四個新項目列為正式比賽，包括衝浪、滑板、運動攀岩及霹靂舞，其中衝浪比賽是在2020年首次列入奧運舞台，是大眾較少接觸的項目之一，對於其比賽內容、規則及評分標準相對陌生，《NOWnews今日新聞》將會介紹2024巴黎奧運衝浪比賽的相關資訊、比賽規則及評分標準。

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2024巴黎奧運衝浪比賽的背景

衝浪起初於20世紀時流傳至美國加州，漸漸地成為一項風靡全球的運動項目，2024巴黎奧運衝浪比賽的比賽時間為7月28日至8月5日，比賽中需要選手們在海浪中做出各種高難度的動作，非常具有挑戰性。有趣的是，巴黎奧運衝浪比賽並不是在巴黎進行，而是在南太平洋法屬玻里尼西亞大溪地島的提阿胡普海灘舉辦，島上時常會有雄偉的巨浪使其成為一個適合比賽的場地。

奧運衝浪的規則與評分標準

2024巴黎奧運衝浪比賽分為兩個比賽項目，男子短版與女子短版，國際衝浪協會在該大項中分配共計男女各24個參賽名額，共計48人，相較2020東京奧運男女各增加4個名額。奧運衝浪規則共會進行3輪預賽，首輪預賽中每組都會有45名選手參賽，分數最高的2位將會直接晉級第三輪比賽，其餘選手則進入第二輪的敗部復活賽，而第二輪敗部復活賽中，每組會有4名選手參賽，分數最高的兩位可以進入第三輪比賽，其餘選手則淘汰

第三輪比賽將採1對1的方式進行，選手們將依照前兩輪的排名來決定選手比賽，排名最高與最低的選手將會進行對決，勝者晉級半準決賽，敗者淘汰，依此規則進行後續準決賽及決賽直至冠軍誕生。

奧運衝浪比賽的評分標準可謂是非常多樣化，由於海浪的多變性使其樣貌非常多元，因此評分項目也包羅萬象，分別考驗選手們動作的難易度、動作的創新以及其多樣性、動作的組合及速度、展現的力量和流暢度衝浪比賽相當考驗選手們對於浪花的掌控及平衡，每名選手最多可衝25個浪，每次的衝浪得分介於1~10分之間，從中挑選出最高的兩次分數，確定為最終成績

奧運會為何一直新增比賽項目?

奧運會的運動項目從1896年至今不斷地創新及發展，為了讓奧會能夠有吸引力以及更契合當代潮流，每屆的主辦發都會依照不同的趨勢及各種文化因素，發展不同的運動項目來滿足觀眾及選手們的需求，衝浪是一項考驗選手平衡感及掌握程度的極限運動，在年輕族群中相當受歡迎，因此將衝浪比賽列入奧運項目中，不僅能吸引更多的年輕人認識衝浪、接觸衝浪，未來也能讓更多人投入此運動當中。

▲奧運衝浪比賽的評分標準可謂是非常多樣化，由於海浪的多變性使其樣貌非常多元，因此評分項目也包羅萬象，分別考驗選手們動作的難易度、動作的創新以及其多樣性、動作的組合及速度、展現的力量和流暢度，衝浪比賽相當考驗選手們對於浪花的掌控及平衡，每名選手最多可充25個浪，每次的衝浪得分介於1~10分之間，從中挑選出最高的兩次分數，確定為最終成績。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧運衝浪比賽的評分標準可謂是非常多樣化，由於海浪的多變性使其樣貌非常多元，因此評分項目也包羅萬象，分別考驗選手們動作的難易度、動作的創新以及其多樣性、動作的組合及速度、展現的力量和流暢度，衝浪比賽相當考驗選手們對於浪花的掌控及平衡，每名選手最多可衝25個浪，每次的衝浪得分介於1~10分之間，從中挑選出最高的兩次分數，確定為最終成績。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運衝浪比賽分為兩個比賽項目，男子短版與女子短版，國際衝浪協會在該大項中分配共計男女各24個參賽名額，共計48人，相較2020東京奧運男女各增加4個名額。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運衝浪比賽分為兩個比賽項目，男子短版與女子短版，國際衝浪協會在該大項中分配共計男女各24個參賽名額，共計48人，相較2020東京奧運男女各增加4個名額。（圖／美聯社／達志影像）

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