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8歲女童頭皮「化膿又落髮」！兇手是頭癬　寵物有症狀也得一起治

▲女童頭皮有2處明顯的紅腫化膿性斑塊，經檢查證實是頭癬。（圖／潘企岳提供，圖片經變色處理）
▲女童頭皮有2處明顯的紅腫化膿性斑塊，經檢查證實是頭癬。（圖／潘企岳提供，圖片經變色處理）

家庭消費中心／綜合報導

一名8歲女童的頭皮有2處紅腫化膿性斑塊，而且有滲液、疼痛及落髮情形，持續時間已達3至4週，曾到診所醫治未見改善，到大醫院就診，經毛髪採樣顯微鏡檢查，發現毛幹中與周圍滿佈黴菌孢子及菌絲，確診為頭癬。

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收治病例的台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳說，患者於診所就醫時，曾使用傳統口服、外用抗黴菌藥，但效果不彰，於是先開立Terbinafine口服抗黴菌藥，發現症狀改善有限，不過改為Itraconazole口服抗黴菌藥後，病情漸有起色，6週後痊癒。

▲從顯微鏡下可發現女童毛幹中與周圍滿佈黴菌孢子及菌絲。（圖／潘企岳提供）
▲從顯微鏡下可發現女童毛幹中與周圍滿佈黴菌孢子及菌絲。（圖／潘企岳提供）
巧的是，在潘企岳收治該女童同一日，有一名69歲女性因頭皮斑塊、落髮困擾半年，且同時有灰指甲、足癬，經檢查後，證實頭皮症狀也是黴菌感染引起頭癬所致，經Terbinafine口服抗黴菌藥治療12週，成效良好。

潘企岳說明，頭癬也可稱為髮癬，原因是頭髮感染到黴菌，而感染皮膚、毛髮的黴菌統稱為皮癬菌，包括小胞癬菌、髮癬菌及表皮癬菌，其中小胞癬菌及髮癬菌會感染頭髮。

此外，皮癬菌可根據宿主來源，分為人源、動物源及土壤源，而後兩者皮癬菌感染人的發炎反應，通常較人源菌嚴重。

潘企岳表示，頭癬好發於兒童，較少發生於成人，除了在人類之間傳染，還會經由狗、貓或兔子等動物傳播給人，其中經寵物傳染的頭癬多見於兒童，病原以犬小孢癬菌為主，發炎反應較強，可從毛囊發炎化膿到大片頭皮膿腫。

至於人傳人的頭癬，病原以髮癬菌為主，可感染所有年齡層，包括老人及免疫力較差者，但患者多無嚴重發炎反應，感染部位可能形成斷髮黑點或覆蓋鱗屑，也可能同時感染其他部位，產生灰指甲及足癬。

潘企岳指出，頭癬的治療以口服藥為主，通常需要6週以上療程，診斷時需與細菌性毛囊炎，細菌性膿瘍，脂漏性皮膚炎及乾癬等區分，若掉髮嚴重也需和圓禿、假性圓禿及拔毛癖區分。

此外，潘企岳說，頭癬可藉由共用梳子、帽子、髮夾、毛巾、枕頭等物品間接傳播，應避免與他人共用這類用品，並維持良好衛生習慣；為防永久禿髮，發現類似症狀應儘速就醫，若寵物有相同病症應一併治療。

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