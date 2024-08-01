8歲女童頭皮「化膿又落髮」！兇手是頭癬　寵物有症狀也得一起治

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巧的是，在潘企岳收治該女童同一日，有一名69歲女性因頭皮斑塊、落髮困擾半年，且同時有灰指甲、足癬，經檢查後，證實頭皮症狀也是黴菌感染引起頭癬所致，經Terbinafine口服抗黴菌藥治療12週，成效良好。
潘企岳說明，頭癬也可稱為髮癬，原因是頭髮感染到黴菌，而感染皮膚、毛髮的黴菌統稱為皮癬菌，包括小胞癬菌、髮癬菌及表皮癬菌，其中小胞癬菌及髮癬菌會感染頭髮。
此外，皮癬菌可根據宿主來源，分為人源、動物源及土壤源，而後兩者皮癬菌感染人的發炎反應，通常較人源菌嚴重。
潘企岳表示，頭癬好發於兒童，較少發生於成人，除了在人類之間傳染，還會經由狗、貓或兔子等動物傳播給人，其中經寵物傳染的頭癬多見於兒童，病原以犬小孢癬菌為主，發炎反應較強，可從毛囊發炎化膿到大片頭皮膿腫。
至於人傳人的頭癬，病原以髮癬菌為主，可感染所有年齡層，包括老人及免疫力較差者，但患者多無嚴重發炎反應，感染部位可能形成斷髮黑點或覆蓋鱗屑，也可能同時感染其他部位，產生灰指甲及足癬。
潘企岳指出，頭癬的治療以口服藥為主，通常需要6週以上療程，診斷時需與細菌性毛囊炎，細菌性膿瘍，脂漏性皮膚炎及乾癬等區分，若掉髮嚴重也需和圓禿、假性圓禿及拔毛癖區分。
此外，潘企岳說，頭癬可藉由共用梳子、帽子、髮夾、毛巾、枕頭等物品間接傳播，應避免與他人共用這類用品，並維持良好衛生習慣；為防永久禿髮，發現類似症狀應儘速就醫，若寵物有相同病症應一併治療。