戴資穎最後一舞謝幕！中華隊8/1最新戰績整理　奧運獎牌確定到手

奧運桌球／無視潛規則！衛冕冠軍陳夢單局轟「11：0」　強勢闖4強

▲2024巴黎奧運桌球女單賽事8強戰，中國大陸金牌衛冕者陳夢面對奧地利選手Sofia Polcanova以4：0速勝對手，率先晉級到4強戰。她此役一度賞給對手一個11：0，再次引起外界對於潛規則的議論。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運桌球女單賽事8強戰，中國大陸金牌衛冕者陳夢面對奧地利選手Sofia Polcanova以4：0速勝對手，率先晉級到4強戰。她此役一度賞給對手一個11：0，再次引起外界對於潛規則的議論。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運桌球女單賽事8強戰，中國大陸金牌衛冕者陳夢面對奧地利選手Sofia Polcanova以4：0速勝對手，率先晉級到4強戰，靜候下一輪的對手平野美宇和申裕斌之間的勝者。相比於球后孫穎莎的籤表，陳夢可說是一路上沒有遇到什麼實質上的挑戰，籤運不錯。她在這場比賽中一度打出11：0的比數，沒有遵守潛規則，也顯現出中國球員在王楚欽爆冷後，對於單項比賽步步為營，不敢大意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳夢單局轟11：0　違反潛規則

陳夢本屆奧運前兩輪分別遭遇到瑞典的Linda Bergstrom和荷蘭選手Britt Eerland，兩人都對她不構成威脅，她皆以4：1大勝晉級。今天面對Polcanova，雙方曾在今年的杜哈站相遇，當時陳夢3：0獲勝。

此役前兩局，陳夢以11：5和11：3拿下，第3局更是全力加速衝向終點，儘管對手喊了暫停，她仍以11：0拿下，這也是中國桌球代表隊本屆奧運會目前打出的唯一一個11：0。

過去在桌球比賽中，有一個不成文的規定，那就是不會對對手單局打出「11：0」，盡量不在比賽中羞辱對手。但這就像棒球比賽大幅領先不盜壘，籃球比賽勝負底定結束前不灌籃一樣，並不是要遵守的明文規定，而只是球員之間的一種默契。也曾有人質疑這種潛規則到底有沒有存在的必要，但毫無疑問，它是比賽的一部分。

王楚欽才剛爆冷　中國步步為營

陳夢今天這樣做，也說明了中國上下對於目前該項目的重視，畢竟球王王楚欽昨天才爆冷出局，男單已經失去一個半區，女單項目自然希望萬無一失，不想承擔任何風險。陳夢受訪時也坦言沒想到今天是這種比分，自己就是賽前努力準備，比賽中盡快進入狀況、保持專注，「這場感覺打得比較流暢舒服，今天比賽的狀態調動比昨天更好一些，進入狀態也更快。」
 

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運桌球／王楚欽球拍被踩斷！男單慘遭爆冷出局　攝影經理要查了

奧運桌球／本來3周後就要入伍！韓國名將奪牌免兵役　說出心裡話

奧運桌球／林昀儒將碰頭地主「眼鏡弟」！Lebrun：不考慮對手是誰

奧運桌球／高承睿止步16強！淚灑球場　莊智淵：他還有欠缺的部份

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生