奧運桌球／無視潛規則！衛冕冠軍陳夢單局轟「11：0」　強勢闖4強

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陳夢本屆奧運前兩輪分別遭遇到瑞典的Linda Bergstrom和荷蘭選手Britt Eerland，兩人都對她不構成威脅，她皆以4：1大勝晉級。今天面對Polcanova，雙方曾在今年的杜哈站相遇，當時陳夢3：0獲勝。
此役前兩局，陳夢以11：5和11：3拿下，第3局更是全力加速衝向終點，儘管對手喊了暫停，她仍以11：0拿下，這也是中國桌球代表隊本屆奧運會目前打出的唯一一個11：0。
過去在桌球比賽中，有一個不成文的規定，那就是不會對對手單局打出「11：0」，盡量不在比賽中羞辱對手。但這就像棒球比賽大幅領先不盜壘，籃球比賽勝負底定結束前不灌籃一樣，並不是要遵守的明文規定，而只是球員之間的一種默契。也曾有人質疑這種潛規則到底有沒有存在的必要，但毫無疑問，它是比賽的一部分。
王楚欽才剛爆冷 中國步步為營
陳夢今天這樣做，也說明了中國上下對於目前該項目的重視，畢竟球王王楚欽昨天才爆冷出局，男單已經失去一個半區，女單項目自然希望萬無一失，不想承擔任何風險。陳夢受訪時也坦言沒想到今天是這種比分，自己就是賽前努力準備，比賽中盡快進入狀況、保持專注，「這場感覺打得比較流暢舒服，今天比賽的狀態調動比昨天更好一些，進入狀態也更快。」
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