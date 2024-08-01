奧運現場／19歲李彩綺處女秀不敵烏克蘭 射箭個人賽止步64強
中華射箭女團在巴黎奧運8強遺憾出局，今（1）日開始進行射箭女子個人64強，由年紀最小的19歲李彩綺率先登場，對上烏克蘭選手Veronika Marchenko，李彩綺前兩局發揮不理想，雖然第三局射出3支10分箭，搶回2積分，但最終以積分4：6不敵烏克蘭，止步64強。
特派記者路皓惟/巴黎報導
這是李彩綺生涯首度前進奧運，與「雷母」雷千瑩、邱意晴組成女團，首戰以5：1擊敗美國，8強對上大魔王「韓國夢幻隊」，最終射箭女團以2：6敗給尋求10連霸、頭號種子韓國淘汰，無緣4強。今日射箭女團李彩綺、邱意晴和雷千瑩3名選手今日起將在個人賽輪番上陣。
李彩綺今天在女子射箭個人64強首戰對上烏克蘭Marchenko，首局李彩綺射出2支8分箭失準種下敗因，以26：29讓出，第二局李彩綺分別射出10分、8分和9分，但Marchenko表現更穩，射出兩支10分箭，以28：27再來2積分，以4：0領先李彩綺。
第三局李彩綺神射，連續飆出3支10分箭，以30：28搶回2積分，第四局李彩綺與Marchenko戰成27：27平手，各獲1積分，決勝第五局，李彩綺3支9分箭，拿下27分，但Marchenko也繳出27分，最終李彩綺以積分4：6敗陣，無緣晉級32強。