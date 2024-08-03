為民眾黨把脈／空戰弱了柯文哲還有武器　吳靜怡：絕對夠活到2028

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空戰優勢退潮 粉絲256萬直播僅800人
5月19日民眾黨在民進黨中央黨部外發動集會，則再創一小波熱潮，高峰原有8萬人在線收看，但柯文哲一上台說話時，竟瞬間跌破1萬，「過去柯文哲累積的空戰粉絲數，可說是一種『數據trick』」，而柯最大的隱患，吳靜怡認為就是網路風潮退去後，「他什麼都沒有」。以最近柯文哲和新北市議員陳世軒的釣蝦直播來看，動員所有社群網路廣為宣傳，總粉絲數高達265萬人的柯文哲，在當集直播中最高峰也只有800人收看，「轉換率僅0.03%，遠低於他2018-2020年的4到6%。」
不管粉絲是真的離開了、還是「不見了」，柯文哲網路空戰優勢不若以往是事實。吳靜怡認為，這多少跟他與黃國昌蔑視「青鳥行動」、輕忽當中的年輕族群，以及在國會幾乎全面跟藍營站在同一陣線，流失過去以「墨綠」形象吸引到的支持者有關。
當新聞放大器 關鍵時出聲就有影響力
不過，儘管柯文哲網路空戰的粉絲不見，吳靜怡認為，柯文哲還有一項最大的武器，也就是乾脆把自己變身為「新聞放大器」。因為政治圈總是會有取巧的人存在，只要2026年縣市首長選舉有人想跟柯文哲合作，「他的發揮空間就在」。
吳靜怡指出，柯文哲的戰略應該是「一分罵民進黨、兩分跟國民黨合作，七分壯大自己。」舉例來說，柯文哲只罵民進黨的新潮流跟總統賴清德，至於其他派系則留下很多空間。倘若柯在民進黨初選的派系競爭時，創造可能挺誰的聲量跟新聞，「柯文哲就是最大助選員」。
柯文哲有忽藍忽綠空間 國民黨沒有
至於2026年民眾黨的縣市長選舉會如何佈局？吳靜怡認為，中廣先前做的新北市長民調，黃國昌的數據並不好看，這應該就是柯文哲近期會說出「選不贏也不用去破壞人家」、重點放在縣市議員選舉的原因，顯然柯文哲已經放棄縣市首長。
但若沒了縣市首長，民眾黨泡沫化危機難道不會更大？吳靜怡認為，柯文哲只要靠著忽藍忽綠、「新聞放大器」的效果，其實就足以撐到2028年大選。「以新聞聲量來分析，能夠存在台灣政壇最後一秒的聲量，藍跟白之中最有可能是柯文哲，因為只有他會忽藍忽綠，國民黨不能，所以他（柯文哲）會存在。」
池中存活率最高不是錦鯉「是吳郭魚」
吳靜怡以池塘比喻政壇，人們到公園買飼料都是拿去餵漂亮的錦鯉，對同在池中的吳郭魚不屑一顧，但當不再有人餵飼料的時候，哪個能夠存活最久？「反而會是不靠飼料、光吃錦鯉的屎也能活下去的吳郭魚」。