中西藥併用注意！吞血壓血脂藥防「這中藥」 做好4件事保障生命
中西醫合治在國內相當常見，不過專家提醒，吃中藥時要多注意芸香科中藥，因其含有大量「呋喃香豆素」及「柚皮甙」成分，恐抑制人體酵素CYP3A4的活性，而CYP3A4負責分解藥物，一旦遭抑制，藥物會在體內停留更久且濃度增加，將出現意外副作用，甚至造成生命危險。
家庭消費中心／綜合報導
台北市立聯合醫院藥劑部藥師莊賢業說，最常見芸香科食物為柑橘類，如葡萄柚、橘子、柳橙、檸檬、柚子等，而芸香科中藥飲片如陳皮、橘紅、青皮、枳實、枳殼，與芸香科的科學中藥如補中益氣湯、六君子湯、二陳湯（含陳皮）、杏蘇散（含橘紅）、清暑益氣湯、調經丸（含青皮）、小承氣湯、大承氣湯（含枳實）、五積散、甘露飲（含枳殼）等，也含有類似的活性成分「類黃酮」，會抑制小腸及肝臟中的CYP3A4，也可能導致某些藥品在血中濃度升高，增加不良反應風險。
莊賢業表示，即使服用其他藥物和服用芸香科中藥的時間有隔開，仍可能有持續數小時、甚至數天的影響與反應，因此服用西藥時，應避免食用含有芸香科的中藥飲片或科學中藥，才能有效避免發生藥物交互作用。
針對西藥與芸香科中藥的使用，莊賢業整理4點注意事項：
■仔細閱讀藥袋上的注意事項。
■如果不確定，可以詢問醫師或藥師，目前服用的藥品是否會與芸香科中藥有交互作用。
■服藥時以白開水最安全，避免使用任何飲料。
■如果必須要吃芸香科中藥，務必遵照醫師或藥師的建議。
莊賢業指出，其實在服用西藥期間，最好全面避免任何含有芸香科成分的中藥，如真要服用，一定諮詢專業人士，依照指示合理使用，才能確保用藥安全。
除了藥品交互作用之外，芸香科水果和中藥食用過量，也可能造成健康問題，例如腸胃不適、過敏反應等，民眾應審慎食用。