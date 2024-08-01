拋「原住民族政策新藍圖」5大政策　賴清德感謝原民為國爭光

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賴清德說，今天是「第一屆全國原住民族政策高峰會」開幕，他要祝福今天活動圓滿成功、成果豐碩，提出切合原住民需要和發展的各項政策，提供政府參考，讓大家一起團結，共存共榮，迎向未來。
「我是原住民的朋友！」賴清德強調，他在原住民族正名的過程中，一直都與大家站在一起，1984年，台灣原住民族權利促進會走上街頭向政府陳情，終於在1994年，國民大會獲得朝野政黨支持，將所有憲法中的「山地同胞」名稱改為「原住民」，並在同年8月1日將「原住民」正名入憲，這也是「原住民族日」正名的由來。
賴清德談到，他在1996年當選國民大會代表，1997年與朝野共同合作，將有集體權意識的「原住民族」4字納入憲法，讓原住民或原住民族的概念、名字及權益，進一步獲得憲法保障；之後擔任立法委員也支持推動《原住民族基本法》，期盼用法律保障原住民族權益，擔任台南市長時亦親自主持原住民族紀念活動，邀請早期住在台南安平，後來移居嘉義阿里山的鄒族一同參加；此外，在行政院長任內積極推動《國家語言發展法》，將台灣各固有族群使用的自然語言及台灣手語，列為國家語言。
賴清德接著說，前總統蔡英文是台灣第一位向原住民族道歉的總統，針對原住民族曾遭受的不公不義待遇，代表國家向原住民族道歉，並親自主持8年、3屆的「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，邀集各族代表共同解決問題，他也以副總統身分協助蔡前總統。現在，原轉會已完成階段性任務，各項轉型正義都將回歸權責機關，由行政院長親自主持，持續推動、落實。
賴清德表示，他在就任總統前，不管擔任什麼職位，都與原住民朋友站在一起，今天也以行動表達對原住民朋友的關心、支持與感謝，希望大家一起努力，迎接更好的未來。
賴清德提到，今天高峰會有一個很重要的安排，是由曾智勇主委向原住民各界領袖報告執政團隊的「原住民族政策新藍圖」，未來將以五大方向和大家一起努力。第一，復振原住民族語言，沒有語言，就沒有族群，語言是文化的根本，對於推動復振原住民族語言，他始終抱持一樣的態度，希望讓每族語言都能恢復，每位原住民朋友都能使用自己的母語，並認為講母語是一件很光榮的事。
賴清德說，第二，增進原住民族的健康，他在擔任行政院長時，推動《原住民族健康法》立法，保障原住民族的健康，然原住民族的平均餘命，相較全國國民的平均餘命仍有落差，希望大家持續努力。
賴清德指出，第三，台灣是一個多元文化的國家，有原住民族文化，台灣文化才會完整。台灣原住民族屬於南島民族，原住民族文化不僅是台灣珍貴的文化資產，也是全球珍貴的文化資產，像是此次巴黎的「文化奧運」，也有許多原住民族珍貴的文化參與其中，展現光芒。
賴清德說，第四，培養原住民人才。對家庭、社會、族群及國家而言，人才是最重要的，政府幾十年來致力推動教育，培養國人成為各行各業人才，也要關心並協助原住民族在各領域，發揮天賦；第五，促進原鄉部落永續發展。除了推動教育和文化，也要完善原鄉的基礎建設，讓希望留在部落的年輕朋友，不必離鄉背井，相信不僅有助文化保存、語言復振及健康照顧，也可以提升部落的經濟與產業發展。