沖繩奧客尿襲拉麵店點餐機！店家一怒公布「掏鳥」解放畫面逮人
日本沖繩縣那霸市一家拉麵店，日前來了一名男客人，準備在店內的自助點餐機（食券機）點餐，未料，這名男子竟偷偷脫褲「掏鳥」，撒尿在機台上。店家事後發現，趕緊發文抓人，並公布監視器畫面「公開處刑」，男子尿尿畫面全都錄。
國際中心顏得智／綜合報導
綜合日媒報導，那霸市一間名為「沖繩麵susu riba」（沖縄そば ススリバ）的拉麵店，31日凌晨在社群平台X公開了一段無碼畫面，可看到一名穿著灰色西裝的男子，搖搖晃晃地走到自助點餐機台前，行跡鬼鬼祟祟，不知道在做什麼。
接著，這名西裝男竟不是掏出鈔票或信用卡，而是拉下褲子的拉鍊「掏鳥」，可看到男子左手拉下拉鍊後，右手扶住開始撒尿，左手則放在點餐機上，全程大約數十秒，男子才稍微退後，拉鍊都沒拉上來就走離。
男子在撒尿的過程中，有其他人路過，但因男子身體距離機台極近，都以為是正常點餐。
店家公開影片後表示，「我絕對不會原諒他！一定要抓到這個人，還要讓他賠一台新的點餐機，畢竟不能讓其他顧客再用這台機器來點餐，請大家幫忙一起找人」。
影片在社群平台X上獲得近千萬次觀看，業者也在發文後表示，向警方報案後已順利逮捕到這名奧客，所以將先前的通緝貼文和影片刪除。