iPhone音量回彈更新iOS 17.6有解！網友肉身實測20次「不回彈」
近期奧運持續開打，不少比賽都是在晚上舉辦，身為上班族，隔天要上班還是要靠鬧鐘喚醒，但 iPhone部分用戶可能會遇到「iPhone 鬧鐘不會響」或是「音量回彈」的問題，其中，鬧鐘的問題蘋果官方曾向《華爾街日報》證實確實有此一狀況，而在蘋果日前釋出的iOS 17.6 作業系統，竟默默獲得解決，此外，iOS 17.6 也修復了音量回彈的問題，Ptt上有網友實測20次都不回彈，如果有上述問題，建議就更新上去吧！
記者周淑萍/綜合報導
蘋果iOS 17.6該不該更新？如果你鬧鐘經常沒響、音量調整後還是回彈，或是經常在iMessage上收到詐騙簡訊，其實也沒得選擇，直接更新上去吧！根據蘋果iOS 17.6 版本說明提到，更新項目提供重要的錯誤修正和安全性更新，同時罕見的表示「建議所有使用者安裝」。
之前有傳出iMessage升級到iOS 17.6後，能自動辨識陌生訊息，iMessage 訊息會自動彈出提示該訊息來自不知名的國家，藉此減少收到詐騙訊息。此外，iOS 17.6 也替 iPhone帶來高達30項安全性錯誤修正。
最讓人感到困擾的就是鬧鐘和音量Bug，國內外網友都有出現鬧鐘不會響的情況，讓上班族相當頭大，而在這波更新之後，不少網友就發現鬧鐘Bug已經獲得解決，同時音量也不會再隨意彈回，可以保持自己調整的音量大小。Ptt上首波更新的勇者們也回報音量回彈狀況確實有獲得解決。