奧運拳擊／日本媒體報導林郁婷「性別爭議」！掀起網友超激烈討論

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《The Digest》、《CoCoKARA》等多家日本媒體，都報導了林郁婷所陷入的性別爭議，且以「未通過性別測驗的拳擊手」為題，形容即將參加66斤級賽事的選手Imane Kherif，還有57公斤級賽事的林郁婷。
其報導指出，2人在去年的世界拳擊錦標賽，因為賽前性別檢測未通過，所以被取消銅牌，不過奧運官方回應，所有運動員，都符合比賽資格與參賽規定，並且適用醫療規定。
該新聞掀起日本網友的熱烈討論，不過多數評論都持反對意見，表示：「我認為這對其他參賽者來說很遺憾」、「兩邊的規範應該要統一」、「拳擊涉及身命安全，我覺得這很危險」、「這可能會有公平性的問題。」
奧會回應符合標準 體育署掛保證
即便如此，國際奧會發言人表示，所有參加女子組拳擊賽事的運動員都符合資格標準，而林郁婷更是已經通過了國際奧委會官方規範的檢測，光是這點就足以證明，在參賽資格上沒有疑慮。
另一方面，體育署署長鄭世忠也出面表示，林郁婷是依據國際奧會規範，以杭州亞運金牌成績取得巴黎奧運參賽資格，代表臺灣參加巴黎奧運，長期以來與其他運動員同樣接受運動禁藥及其他相關檢測的管制，並無任何參賽資格的爭議。
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