擱淺船舶中噸位最大！印尼籍依莉安娜號貨輪順利移除245.2噸殘油
交通部航港局今(1)日，已順利移除擱淺在屏東縣枋山鄉加祿堂安檢所西北方0.1浬處的印度尼西亞籍伊莉安娜號(IRIANA)貨輪的245.2噸殘油，另外，4艘船舶將持續進行抽油作業，相關作業預計於8月10日前完成。
記者黃守作／高雄報導
交通部航港局局長葉協隆表示，強烈颱風凱米肆虐台灣，導致有8艘外籍船舶，擱淺在台南、高雄及屏東等地的海域，航港局為維護海洋生態環境，積極督促業者優先辦理船舶殘油移除作業，繼7月28日完成蒙古籍巴西亞號(BASIA)貨輪及多哥籍蘇菲亞號(SOPFIA)貨輪等2艘船舶抽油作業後，31日完成擱淺在高雄市興達港北側海域的新利號(XIN LI)貨輪3噸的殘油移除作業，並於今(1)日完成印度尼西亞籍依莉安娜號(IRIANA)貨輪245.2噸的殘油移除作業(確實數量待公證單位確認)，合計這4艘船舶已移除約280餘噸的殘油與油污水，已超過全部擱淺船舶剩餘油料總數的70%，大幅降低海洋污染風險。
葉協隆說，擱淺在屏東縣枋山鄉的依莉安娜號貨輪是1艘水泥專用船，總噸位7757，擱淺當時未載運貨物，而殘餘約245餘噸航行所需的燃油，若不慎洩漏，恐衝擊屏東美麗的海岸線，至於其餘4艘船舶將持續進行抽油作業，相關作業預計於8月10日前完成。
葉協隆並說，航港局除由副局長劉志鴻多次赴現場勘查，與相關單位協調依莉安娜號貨輪抽油與船體移除相關應變工作外，並於每日召開的應變會議，緊盯該輪殘油移除作業進度，經屏東縣政府、海洋委員會海洋保育署及軍方相關單位大力協助，順利於今(1)日完成抽油作業，並已展開船體拖帶移除的規劃，期儘早恢復海岸線原貌。
葉協隆指出，航港局目前每日邀集相關單位召開應變會議，持續追蹤8艘船舶抽油作業的執行情形，現已完成依莉安娜(IRIANA)、新利(XIN LI)、巴西亞(BASIA)及蘇菲亞號(SOPFIA)貨輪等4艘船舶抽油作業，並針對鴻盛88號(HONG SHENG 88)輪擱淺後，漂流到興達漁港附近岸際的貨櫃(物)，辦理清潔與消毒作業，亦持續辦理貨櫃(物)的移除作業。
葉協隆並指出，該等擱淺船舶的各項應變作業，航港局將會同相關單位持續積極辦理，並為確保作業安全，已協調相關市(縣)政府及海洋委員會海巡署協助管制作業範圍內的人車進出，該局呼籲民眾，為維自身安全，並避免影響應變工作，請勿隨意進入相關管制範圍及接近該等擱淺船舶。