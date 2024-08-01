聯邦集團入主萊爾富遭罰80萬！公平會：結合前要提出申報而未申報
萊爾富易主，光泉汪家去年釋出70.27％股權全面退出，由原本就握有三分之一股權的聯邦投資吃下所有股份，由集團的聯禾公司及其從屬的全成等4家公司取得，股權合計達100％，依法要在結合前提出申報而未申報，公平會今（1）日決議，處全成等4家公司各20萬元罰鍰，共計80萬元罰鍰。
記者鄭妤安/台北報導
公平會表示，林君等人原透過聯邦公司及玉裕公司已持有萊爾富公司29.73%股權，爾後因萊爾富原大股東汪氏家族釋出70.27%股權，於去年10月16日再透過皓天等6家公司控制的聯禾公司及其從屬的全成等4家公司取得釋出的股權，先後股權合計達100%，合致公平交易法第10條第1項的結合型態。
依照同法第11條第2項併計銷售金額規定，已達第11條第1項第3款規定之申報門檻，且無同法第12條事前申報的除外適用情形，依據公平交易法施行細則第8條第1項規定，全成等4家公司或最終控制的林君等人應於結合前提出申報而未申報，違反同法第11條第1項規定，爰依公平交易法第39條第1項規定，處全成等4家公司各20萬元罰鍰，共計80萬元罰鍰。
公平會考量當事人主張因誤解公平交易法結合申報的相關規定，並已於今年1月12日由全成等4家公司補提出結合申報，因本結合案對相關市場影響尚非顯著，得認其結合的整體經濟利益大於限制競爭的不利益，故不禁止其結合。
公平會提醒，事業如有結合行為，應注意公平交易法相關規定，若就是否申報有所疑慮時，也歡迎事前洽詢公平會，避免違反公平法相關規定。