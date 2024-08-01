名家論壇》鄭仲嵐／甲子園球場啟用百年：傳統中與時俱進的聖地

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當年建造甲子園球場的發想者，正是母公司阪神電鐵的代表取締役三崎省三，他在1890年代留學美國，就讀電器工學時，即見識到當時美國棒球場與其他各式運動場的繁盛，並在心中立下誓言，要將這樣的高水準運動場蓋在日本本土。
描繪藍圖到付諸實施
回國後，三崎加入阪神電鐵工作，一方面在交通與鐵道建設上貢獻所學外，也開始自己畫起草圖，早約在甲子園於1924年啟用的16年前，就有不少當時他幻想的球場草圖原稿。等到1922年他就任代表取締役後，就買下當時還是低窪地的現今甲子園附近土地，開始一步步展開自己夢想藍圖的建設工作。
甲子園球場在1924年春天動工，僅花了不到五個月的時間就完工，並迅速地在8月1日啟用，迎接當年夏季賽事，來自台灣台北商業不僅首次站上甲子園球場，隊伍的田子榮一更敲出甲子園啟用後的第二發全壘打。賽事開幕的第三天就吸引超過5萬人入場觀戰，在當時可說是見證棒球早期的繁榮時刻。1934年時，當時的巨星貝比魯斯也曾經在這球場跟日本聯隊打交流賽。
甲子園不只是平民趨之若鶩的棒球聖地，就連皇室家族成員亦是在球場留有足跡。現今的天皇，在1988年當時還是昭和天皇尚未駕崩的「浩宮」時代時，就曾經擔任甲子園開幕戰的開球嘉賓。
當時身穿白色襯衫、打著領帶穿著皮鞋的浩宮，謹慎地向對方、來自茨城縣常總學院的第一棒投出首個開球。而當時站在打擊區的第一棒，正是後來加入讀賣巨人隊的名二壘手仁志敏久。雖然浩宮的開球挖了小地瓜，在本壘前先落了下來，但仍是引來滿場激情的掌聲。
與時俱進中保持傳統
甲子園球場雖然邁入百年，但時至今日仍是相當與時俱進的球場。走入球場內，相當清潔的衛生設施、大面液晶電視、整齊劃一的通道指引等。場內的黑土更是每隔一段時間就要有專人調配、試跑，純天然的草地培養等更是要倚賴旗下的園藝公司不間斷地澆水、施肥與鋤草，維持最佳狀態。
其中對於歷史傳承，甲子園也絲毫不怠慢，球場附近設有歷史館，球迷可從照片回顧賽事第一屆至今一百多年的軌跡外，還能前往球場中外野參觀，親自體驗球場的震撼力。能將歷史保存地如此完整，不得不承認在文史保存上，台灣上有許多要學習的地方。
甲子園不僅成為棒球聖地的圖騰，日本的高中文化中也應運而生如「跳舞甲子園」、「漫畫甲子園」等用語，用作高中生其他大會的代稱。甲子園一直以來因為夏季炎熱的關係，常常有建議希望能增設屋頂、甚至將其「巨蛋化」等，但官方為了保持當時的原樣，至今只在有限地範圍進行改修。
一方面保存了一百年前當時的樣態、但是走進球場後卻又能感受到各種新穎地設施。就如同美國職棒大聯盟紅襪隊的芬威球場般，甲子園球場的常春藤，自從落成以後就一直不斷生長，至今已然爬滿牆外。這座老球場生生不息、在邁入下個百年之際，儼然已成為日本棒球不滅的精神象徵。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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