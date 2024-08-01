來台旅客「韓國人購買力最強」　日本消費力下降

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112年全體來臺旅客平均每人每日消費額為180.67美元，較108年195.91美元減少7.78%，主要是購物費下滑16.59美元(減少32.06%)最多，而娛樂費增加5.37美元(成長89.05%)最多，顯示旅客重視旅遊體驗，而減少購物的現象。就市場面觀察，在臺消費力的前3名市場為韓國旅客(平均每人每日212.14美元)、日本(197.62美元)、美國(197.33美元)。
購物花費高之前3名依序為韓國旅客(平均每人每日44.96美元)、大陸(37.20美元)、香港.澳門(36.17美元)。全體旅客首選仍為臺灣名特產，但日客偏好茶葉，韓客、歐美客偏好紀念品或手工藝品類，而新南向、陸、港澳旅客則偏好服飾或相關配件；各市場旅客偏好有所不同。
新南向市場為疫後最大市場，占全體來臺旅客人次3成7，觀光署透過觀宏專案（東南亞優質團簽證便捷措施）等簡化簽證措施，同時以「遊台灣金福氣住宿券加碼促銷及限時機票優惠，提高其來臺旅遊意願，推估帶入的觀光收益約33億美元。
日本市場方面，因受到受日幣貶值、海外目的地物價上漲、航班尚未完全恢復等因素影響，112年日本出國人次僅為疫前108年4成8，全年來臺92.8萬人次，恢復4成2，平均每人每日消費額為197.62美元較108年負成長13.86%，帶入的觀光收益約10億美元。
112年來臺旅客以自由行為大宗(占88%)，較108年增加6.5%，顯示疫後重視防疫及小眾旅遊。臺灣觀光宣傳廣告或旅遊報導的觸及率，與疫後媒體趨勢一致，以網際網路(含社群媒體)為首要來源，而影響來臺觀光的決定則是透過親朋好友口碑宣傳與網際網路(含社群媒體)為主。旅客平均出發來臺前28.49天開始計劃行程，旅遊決策時間較108年51.71天大幅縮短，開啟「說走就走」的隨興行程。
112年與108年受訪旅客遊覽景點前4名皆依序為「夜市、臺北101、西門町、九份」；112年旅客超過5成為再訪客，「探親或訪友」及「業務」目的較108年增加，在臺交通以搭乘捷運最多，顯示疫後找回旅遊記憶點，以及交通便利性因素影響，開放邊境後旅客遊覽景點較集中於北部地區。
「美食或特色小吃」、「風光景色」為吸引觀光目的旅客最主要原因，且逐年增加其重要性，而在臺期間參加活動前三名為購物、逛夜市、參觀古蹟，對臺灣的美味菜餚、逛夜市及地方特產留下深刻印象；最喜歡景點為日月潭、平溪、九份。