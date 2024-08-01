打造良好投資環境！經濟部產業園區管理局舉辦聯合招商座談會
經濟部產業園區管理局31日，在新竹市喜來登飯店，舉辦產業園區聯合招商媒合座談會，以「產業新星、風城卓越」為主題，致力於促進產業鏈結，實現全國用地供需的均衡發展，並促進智慧製造產業的新發展，揭示智慧製造新趨勢，以打造良好投資環境。
記者黃守作／高雄報導
產業園區管理局產業園區聯合招商媒合座談會，是由產業園區管理局投資服務組組長王元芳主持，有經濟部投資台灣事務所協理吳怡柔、台灣糖業公司課長蔡婉玉、新竹縣政府產業發展處處長陳偉志、新竹縣工商發展投資策進會總幹事徐元棟、中華民國工業區廠商聯合總會副會長蔡茂盛、財團法人都市發展與環境教育基金會副總經理蕭書周等人，以及新竹地區有意投資產業園區的業者與會。
產業園區管理局投資服務組組長王元芳表示，產業園區管理局為因應多元產業發展用地需求，正如火如荼進行新園區開發，積極打造良好投資環境。
王元芳說，產業園區管理局為吸引優秀廠商進駐產業園區投資，乃與經濟部投資台灣事務所、新竹縣政府，以及台灣糖業公司，共同主辦園區招商媒合座談會，吸引來自各界200多位產業專業人士及政府機關代表與會。
王元芳指出，隨著屏東科技產業園區擴區、高雄軟體園區2期、台南市新市產業園區等多個新興園區的推動，以及由嘉義縣政府、台糖公司合作開發之馬稠後產業園區後期，將扮演支援上下游產業鏈供應商基地之重要角色。
此次產業園區聯合招商媒合座談會，會中介紹的多數產業園區，均採只租不售的方式，以有效降低廠商前期投入成本，期吸引更多企業進駐產業園區。
王元芳並指出，隨著招商活動的進行，有意進駐的廠商可循相關公告流程，辦理租約簽訂，以確保順利進駐與建廠，這將為園區內外的經濟發展注入新動力，使推動智慧製造產業進一步升級。