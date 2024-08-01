小鬼妹妹現身Energy演唱會！坤達1反應 她嘆：感覺看到你的影子
藝人小鬼（黃鴻升）2020年因主動脈剝離猝逝，如今過了將近4年，身邊的親友和粉絲仍感到哀傷，且對小鬼十分思念。近來和小鬼要好的坤達和Energy成員合體復出，小鬼親妹妹也到現場看演唱會，不過在演唱會上的一幕，讓她又想起哥哥，表示「總覺得在達哥身上看到一些你的影子」，而眾人看到坤達在演唱會上的反應也忍不住哭了。
記者朱祖儀／綜合報導
Energy上周末（27、28日）在台北小巨蛋一連舉行2場演唱會，不只帶來動感舞曲，也有多首膾炙人口的抒情歌曲。期間唱到〈永遠不說再見〉時，成員紛紛深入觀眾區和歌迷互動，坤達唱到一半發現小鬼妹妹的位置，便直勾勾地望著對方，並不斷揮手打招呼，手放下來之後又盯了很久，長嘆一口氣才轉身走開。
小鬼妹妹事後將該畫面分享出去，表示「總覺得在達哥身上看到一些你的影子。」許多粉絲看到後不捨表示，「記得一個人最好的方法，就是活成他的樣子，我想達哥應該就是這樣的態度吧」、「真的有像，想到鬼哥又想哭了，鬼哥在天上看著你們」、「從坤達加入玩很大開始，就一直覺得和鬼哥好像，體貼每一個人，鬼哥和達哥都好帥。」
也有人看到坤達的反應，認為他應該也想到小鬼了，「達哥好像有看到婷婷（小鬼妹妹），最後一個畫面，達哥好像忍著情緒，是否因為看到婷婷就想到鬼哥一定也有到場…想到這個可能，又想哭了」、「最後的大力揮手和吐氣感覺是看到了婷婷，想到了鬼哥一定也有到場來看」、「真的，這一幕達哥眼眶泛淚，一定是想到鬼哥也跟你們同在。」