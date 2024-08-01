王陽明參戰百人大亂鬥！竟遭他「當眾猛尻頭」 氣到轉身飆罵對方
IP億萬票房電影《角頭》系列推出全新電影《角頭－大橋頭》，今（1）日舉行媒體試映會；雙監製張威縯、張文旗與雙導演姚宏易、姜瑞智共同領軍，率領一票演技實力派明星陣容龍天翔、喜翔、高捷、王陽明、張懷秋、施名帥、鄭人碩、陳萬號合體亮相。王陽明透露在拍攝「百人大亂鬥」場景時，遭到臨演猛尻頭，氣到他當場轉頭罵對方，導演也因此喊卡。
記者黃雅琪／台北報導
電影《角頭－大橋頭》今日舉行媒體試映會，演出Michael哥的王陽明，分享「百人大亂鬥」熱血劇情的4天拍攝過程，當時有上百人一起在夜晚的街頭裡面奔跑，他提到一場印象深刻的戲：「大亂鬥那場戲有臨演一直尻我的頭，我到後面真的受不了轉頭罵他，導演就說先喊卡，我那時候就覺得有點不好意思，但因為一直有人尻我頭，我真的受不了。」
王陽明在片中有暖心的父子親情戲演出，拍攝過程中也令他想起自己的爸爸：「流氓、角頭都是人，他們和大家都一樣，都是有感情的，很多話和爸爸說不出來！」他也不諱言，年輕時闖過很多禍，讓現實中的爸爸替他多次擦屁股：「年輕的時候有（爸爸當忙善後）！但我沒和他說過謝謝，因為那時他很兇、很冷漠，但現在比較好，因為他知道我也當爸爸了！」
《角頭－大橋頭》故事時間回到第一戰，王陽明在片中飾演「大橋頭」第二代Michael哥，剛從美國回到台灣，與龍天翔飾演的父親「KO桑」有些經營想法不同，反而與喜翔飾演的「喜爺」有美國長年相處的經驗，猶如他的乾爹一樣、信任感更高！讓原本就已經達到冰點的父子關係雪上加霜，更因破壞道上規矩，惹火各幫派群起對抗。《角頭－大橋頭》8月16日全台上映。