公幼教保員待遇、權益不如幼教師　全幼產：8/3上街抗議表達訴求

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全國幼教產業工會舉例，國旅卡是台灣政府從2003年開始，為了鼓勵公務人員休假，並且幫助提振國內觀光內需的政策，也是政府發行給公務人員作為休假補助的信用卡，然而現今除了公務員以外，行政院與所屬中央、地方各機關的公務人員，包括學校職員、教師兼任行政職務者等皆可適用，卻未包括教保員，然而教保員一職取代過去托兒所保育員的角色，當時的公托保育員已有國旅卡，為何變成公幼教保員後就取消了？即使沒有兼任行政的教保員，仍有學校指派的行政工作，而從廣義公務員的定義來看，教保員辦理學校行政工作，一樣受到《貪污治罪條例》管轄，既然賦予教保員承擔多項責任，就該要給相等的福利，因此要求積極爭取契進人員，納入休假補助的國旅卡適用資格。
全國幼教產業工會表示，教保員是依照《勞動基準法》進用，連續工作4小時就要休息30分鐘，然而10多年以來，教育現場情況往往一忙起來根本無法休息，多數教保人員連在休息時間還要備課、處理班務、回應家長訊息等，大部分都處於待命狀態，不過幼兒不是機器，意外與狀況隨時都會發生，不像工廠可以中午關燈、關機器直接吃飯、休息，若以管理工廠的方式規範教保員的工時，相當難以符合實際現況。
另一方面，全國幼教產業工會指出，鼓勵教保人員進修，增進專業知能，對於教學跟規劃課程都有幫助、也能提升家長對於老師的信任程度，不過幼教師取得碩博士學歷後有提敘、加薪的制度，教保員是在民國100年以後新增的職缺，但以具有學士學位的幼教師來說，取得碩士資格的薪水提升1.16倍，相較之下具有學士學位教保員，取得碩士資格的薪水卻僅提升1.05倍。
全國幼教產業工會提到，學校的人事管理當中，4類正式人員的假期標準不同，包括公務人員、工友、教師、教保員，奇怪的是，公務人員、工友、教師相關假期標準逐漸趨於一致，因此建議教保員的婚假應調整為14日、產前假應調整為8日，流產假標準應等同於公務人員、工友、教師，改為懷孕20週以上者42日，懷孕12週以上但未滿20週者21日，懷孕未滿12週者14日，喪假相同。
最後，全國幼教產業工會表示，後天也將號召1000名至1500名教保員上街抗議，呼籲「教保要平權、權益要健全，教保無岐視、福利要一致」，要求政府改善幼托整合13年以來錯誤的「一園雙軌」政策。