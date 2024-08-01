台灣9選手確定領到「奧運獎金」！創中華隊史最佳成績：免等獎牌

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「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」（Wang Taiwan Record Prize）於今年5月由公益信託王楊嬌信望愛基金及財團法人大眾教育基金會共同創立，旨在表揚在國際賽場上創造全國新紀錄的選手。無論選手最終是否在國際賽事中奪牌，只要在比賽中創下台灣新紀錄，便有資格獲得此獎。
「創紀錄獎」官方稍早也補充，創紀錄獎原則是，只要選手創下紀錄就得獎。「年底的頒獎典禮，他們也都會以得獎人的身份被邀請」，不過若中華隊選手在創紀錄的同時，又站上了奧運的頒獎台，奪得金、銀、銅牌，則奪牌選手已經可以獲得更高額的國光獎金，官方不會再另外發100萬。
為何會出現「創紀錄獎」？其實這起源於東京奧運時，中華隊取得亮眼成績，獎牌數更是突破歷史新高。除奪牌選手外，台灣選手更在多個項目中，締造傲人紀錄，但最終仍與頒獎台只差一步之遙。
計畫發起人簡民惠希望透過本獎項，為在國際賽場上，締造新紀錄、新篇章的選手喝采，並將榮耀與掌聲獻給這些「台灣第一」，無論最終是否站上頒獎台，創紀錄獎都將給予選手肯定及獎勵，恭喜選手們成為台灣第一，並感謝他們帶領台灣在各項賽事中邁向全新里程碑。
本屆奧運「創紀錄獎」已有9人能領獎！台灣蝶王也在其中
截至今（1）日晚間7點，雖然台灣首面獎牌還尚未出爐，但「創紀錄獎」官方透露，連同首次為台灣取得奧運資格的5位選手，累積得獎人已經達到9位中華隊好手，包含「輕艇競速」賴冠傑選手、「男子拳擊」甘家葳選手、「輕艇激流」吳少璿、「輕艇激流」張筑涵、「定向飛靶」李孟遠、「劍擊」陳弈通、「200公尺」蝶式王冠閎、「10公尺空氣手槍 」劉恆妤等選手。
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