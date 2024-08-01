鄭怡靜橫掃波蘭「10:0」故意失誤？真實理由超意外：桌球界潛規則

台灣9選手確定領到「奧運獎金」！創中華隊史最佳成績：免等獎牌

▲「台灣蝶王」王冠閎在200公尺蝶式準決賽游出1分55秒07、排名第11，雖無緣決賽代已經再創台灣新紀錄。（圖／記者林調遜攝）
▲「台灣蝶王」王冠閎在200公尺蝶式準決賽游出1分55秒07、排名第11，雖無緣決賽代已經再創台灣新紀錄。（圖／記者林調遜攝）

記者潘毅／綜合報導

2024巴黎奧運各項賽事持續進行中，代表台灣出賽的中華隊選手們，都在拚盡全力爭取奪牌機會。雖然截至今（1）日，本屆中華隊的奧運獎牌還沒出爐，但拳擊好手吳詩儀已經保底銅牌，更有9位選手確定能領到「奧運獎金」100萬元，這個獎項就是「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲我國擊劍選手陳弈通29日對上黎法國選手勒福，最終以12:15落敗，奧運處女秀止步32強。(中華奧會提供)
▲我國擊劍選手陳弈通29日對上黎法國選手勒福，最終以12:15落敗，奧運處女秀止步32強，但也創下台灣新紀錄。(中華奧會提供)
鼓勵台灣英雄繼續拚戰！「創紀錄獎」設置用意曝光

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」（Wang Taiwan Record Prize）於今年5月由公益信託王楊嬌信望愛基金及財團法人大眾教育基金會共同創立，旨在表揚在國際賽場上創造全國新紀錄的選手。無論選手最終是否在國際賽事中奪牌，只要在比賽中創下台灣新紀錄，便有資格獲得此獎。

「創紀錄獎」官方稍早也補充，創紀錄獎原則是，只要選手創下紀錄就得獎。「年底的頒獎典禮，他們也都會以得獎人的身份被邀請」，不過若中華隊選手在創紀錄的同時，又站上了奧運的頒獎台，奪得金、銀、銅牌，則奪牌選手已經可以獲得更高額的國光獎金，官方不會再另外發100萬。

為何會出現「創紀錄獎」？其實這起源於東京奧運時，中華隊取得亮眼成績，獎牌數更是突破歷史新高。除奪牌選手外，台灣選手更在多個項目中，締造傲人紀錄，但最終仍與頒獎台只差一步之遙。

計畫發起人簡民惠希望透過本獎項，為在國際賽場上，締造新紀錄、新篇章的選手喝采，並將榮耀與掌聲獻給這些「台灣第一」，無論最終是否站上頒獎台，創紀錄獎都將給予選手肯定及獎勵，恭喜選手們成為台灣第一，並感謝他們帶領台灣在各項賽事中邁向全新里程碑。

▲台灣好手甘家葳在巴黎奧運首輪出賽，可惜不敵美國選手落敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣好手甘家葳在巴黎奧運首輪出賽，雖不敵美國選手落敗，但已經為台灣創下奧運新里程碑。（圖／美聯社／達志影像）
本屆奧運「創紀錄獎」已有9人能領獎！台灣蝶王也在其中

截至今（1）日晚間7點，雖然台灣首面獎牌還尚未出爐，但「創紀錄獎」官方透露，連同首次為台灣取得奧運資格的5位選手，累積得獎人已經達到9位中華隊好手，包含「輕艇競速」賴冠傑選手、「男子拳擊」甘家葳選手、「輕艇激流」吳少璿、「輕艇激流」張筑涵、「定向飛靶」李孟遠、「劍擊」陳弈通、「200公尺」蝶式王冠閎、「10公尺空氣手槍 」劉恆妤等選手。


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運蛙泳銀牌得主竟是工程師！任職「廣達公司」　超狂經歷全起底

台灣歷史第一個奧運金牌！跆拳道為何沒落了　眾戳關鍵：還變難看

奧運金牌「真實材質」不是純金！本體價值超意外　變賣翻漲100倍

南韓選手金藝智「超殺眼神」迷倒全球！奪銀牌洩反差萌：已當媽了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選