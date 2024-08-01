Ella假高潮被揭穿！求助性治療師楊謹華上演「大尺度性愛教學」
亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》，前導預告引發了廣泛關注。楊謹華所飾演的性治療師提供各種「性」問題諮詢，Ella陳嘉樺與楊祐寧飾演的熱戀夫妻面臨床事不合的問題，從性問題衍生成人生困惑。預告裡Ella陳嘉樺疑似假高潮被揭穿，好閨蜜季芹的靈魂拷問「一輩子只跟老公做會不會無聊？」引發她對外界的探索。
記者林奕如／台北報導
預告中展現了楊謹華與Ella陳嘉樺角色的鮮明反差，很會做愛的女人V.S.不會做愛的女人，若套用近期熱門16型人格MBTI，楊謹華角色是「來E個，做E個」（E外向）的豪放、不羈女性代表，Ella陳嘉樺則是「I在心裡腿難開」（I內向）的保守、傳統女性。劇中Ella陳嘉樺因為性生活不如意，為挽救婚姻求助於性治療師楊謹華，面臨自慰課、按摩棒試用等大尺度性愛教學的挑戰。
楊謹華表示佳晨這個角色之所以吸引她，就是因為跟本人有80%的不一樣，「像是她敢愛敢恨，有看對眼的對象就約了，但我是比較偏向保守一點。」Ella陳嘉樺則透露：「我的角色青語是一個狀態總是很緊繃的人，有次拍攝較輕鬆的戲，坐姿不小心比較豪邁，我要時刻提醒自己『我不是陳嘉樺』，要把腳夾緊緊的，保持角色的矜持。」
楊謹華在戲裡對性游刃有餘，擅長解決各樣性問題，像是難纏的奧客、性愛姿勢不靈活等問題，但發現自己在愛情中也遇到了難題。她與舊愛王柏傑之間橫跨的鴻溝，最終將流向何處，楊謹華分享：「《今夜一起為愛鼓掌》直接探討性和性愛，但更重要的是透過性，回到兩個人之間的關係，不論是親情、愛情，還是友情，遇到問題時，要怎麼去面對和解決。」
而這也是王柏傑酒駕事件後第一部作品露出，據了解，戲份不多是客串角色，至於到時會不會出席宣傳活動？劇組的回答是：「邀請中。」該劇由楊祐寧擔任監製身兼男主角、楊謹華、Ella陳嘉樺、王柏傑主演，重量級卡司還有謝瓊煖、季芹、巫建和、草爺等演員。影集《今夜一起為愛鼓掌》從女性視角出發，以「性」作為探討兩性關係和自我認同的切入點。