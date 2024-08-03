為民眾黨把脈／首長選制不利小黨　廖達琪：拼基層選舉可能有一搏

我是廣告 請繼續往下閱讀
地方議員複數選區 小黨才有空間
廖達琪認為，柯文哲近日說縣市首長選不贏也不用去破壞人家，應該是發現，「與其去搶比較大的位置，在單一選區對小黨不利的選制下，對他來講，反而是偷雞不著蝕把米。」她分析，從政治學理來看，單一選區絕對不利小黨，包括立委選舉跟地方首長選舉都是。因此柯寧可不取巧，不去搶一定會鎩羽而歸的較大位置。
而民眾黨內部其實在今年總統大選敗選後，也提出一系列檢討，其中包含最弱的一環——地方組織盤。對此，廖達琪認為，「民眾黨是靠浮動的青年群體支持，隨時可能被執政者使用資源或是受到風吹草動影響。」柯文哲應該也發現，還是必須紮根基層。倘若柯文哲決定把2026選舉重點放在縣市議員，做法沒錯，「只有議員層次的選舉是複數選區，才有空間。」
民眾黨存續 8席立委須維持戰鬥力
不過，對於民眾黨地方選舉的困難處，她也直言，民眾黨2022經驗頗為慘痛，海量提名結果全國只上十幾席，「那些死忠的就更漂浮」。而民眾黨2026的最大危機，就是他們的主力支持者都會區、知識階層尤其是學生族群，地方選舉通常不會去投票。但是，針對外界推測民眾黨2026就可能面臨泡沫化危機？廖達琪則並不認同，「他們至少都還有8席立委可以做到2028年」，還有機會炒作議題、製造聲量，但前提是要維持戰鬥力。
至於立法院的藍白合對民眾黨的存續是好是壞？廖達琪則認為，其實民眾黨一直想走自己的路，從《財劃法》修法跟藍營不同調、年改案集體不投票以及立院院長選舉投給黃珊珊等做法都可以看得出來，問題在民進黨能夠釋放給民眾黨的善意不多，加上民進黨最痛的就是年輕支持者被白營搶走；反而同樣是反對黨、本來就缺乏年輕票的國民黨跟民眾黨可以產生互信。
綠不釋善意 藍白國會合作難避免
廖達琪直言，民進黨立院黨團總召柯建銘特別愛酸民眾黨，「奇檬子也壞，實際利益也沒有，民眾黨跟綠合作就很難。」她認為，柯文哲現在也有北市三大案纏身，「民進黨也在追，怎麼合？」而朝野對峙太兇，也使綠白合作的空間愈來愈窄。
至於怎麼看待民眾黨未來發展、會不會走上親民黨跟台聯相同的路？廖達琪則認為，「小黨不泡沫化很困難」，綜觀過去選舉史，第三勢力即使風光過一時，「最多也就搞兩屆」，時力今年在立院全軍覆沒的殷鑑就不遠。不過，如果民眾黨好好經營地方、拼基層選舉，「可能還有一搏」。