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馬的奇蹟！「獨眼騎士」Laura摔馬意外險喪命　如今兩屆奧運摘金

▲「獨眼騎士」英國Laura Collett在本屆巴黎奧運拿下1金1銅，奮鬥故事非常勵志。（圖／美聯社／達志影像）
▲「獨眼騎士」英國Laura Collett在本屆巴黎奧運拿下1金1銅，奮鬥故事非常勵志。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

馬術場上的奇蹟！「獨眼騎士」英國Laura Collett在本屆巴黎奧運拿下1金1銅，這也是她生涯連兩屆在奧運奪金，Laura勵志的奮鬥故事也再度被外媒提及。Laura說，「有時候實現你最初設定的目標可能要花很長時間，但堅持走下去，才有機會成功。」

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在馬術世界裡，Laura Collett這個名字代表著堅韌、勇氣和非凡的毅力。作為一名只有一隻眼睛有視力的騎手，她在2020年東京奧運會上以非凡的表現贏得了金牌，為英國馬術運動史添上了輝煌的一筆。 然而，Laura的成功不僅僅在於她在比賽中取得的勝利，更在於她如何用勇氣和決心克服了生命中巨大的挑戰，實現了自己的奧運夢想。

▲「獨眼騎士」英國Laura Collett之前經歷落馬意外，差點喪命。（圖／美聯社／達志影像）
▲「獨眼騎士」英國Laura Collett之前經歷落馬意外，差點喪命。（圖／美聯社／達志影像）
墜馬意外差點喪命

Laura在2013年的一場比賽中發生了落馬意外，幾乎要喪命。當時23歲的Laura不得不進行五次心肺復甦，肩部骨折、兩根肋骨斷裂、肺部穿孔、肝臟撕裂，腎臟受損，看著都叫人心驚膽戰，但這一切都真實發生在這位年輕女騎手的身上。

經過六天的誘導性昏迷，傷勢逐漸好轉，但可怕的事情還是發生了，由於視神經受損，Laura的右眼永遠失去了視力，失明成為了更棘手的長期問題。

她說，「失去了深度知覺，感覺有點奇怪。」深度知覺是通過兩隻眼睛來判斷物體距離和不同距離物體之間的空間關係的能力。 一隻眼睛失去視力，會嚴重影響一個騎手對於障礙物起跳點的判斷。

▲「獨眼騎士」英國Laura Collett在本屆巴黎奧運拿下1金1銅。（圖／美聯社／達志影像）
▲「獨眼騎士」英國Laura Collett在本屆巴黎奧運拿下1金1銅。（圖／美聯社／達志影像）
Laura奇蹟復活　還拿下兩面奧運金牌

外界都認為Laura非凡的職業生涯已經結束，但這反而增加了她的動力。 出院兩周后她就重新上馬，嘗試恢復訓練。 在恢復的初期，事故造成的傷痛讓她遭受了極大的身體痛苦，限制了她的活動能力。 她制定計劃，進行體能恢復訓練，重新建立肌肉力量以及耐力。 通過無數次的練習和調整，她逐漸找到了平衡，並學會了依靠自己的其他感官來彌補視力的缺失。

七年後，Laura在2020年法國波城團體三項賽的比賽上實現了她兒時的第一個夢想。贏得了她的第一個五星級賽事冠軍。 Laura和隊友這對組合在馬場馬術、越野賽和場地障礙階段的表現都無懈可擊。

連兩屆奪下奧運金牌，Laura說：「我簡直激動得說不出話來，自小時候第一次在電視上看到三項賽，我就決定這就是我想要做的事情以來，我就一直夢想著這一天的到來，我從未相信它真的會發生。 今天證明夢想真的可以成真！」

▲「獨眼騎士」英國Laura Collett在本屆巴黎奧運拿下1金1銅。（圖／美聯社／達志影像）
▲「獨眼騎士」英國Laura Collett在本屆巴黎奧運拿下1金1銅。（圖／美聯社／達志影像）
▲「獨眼騎士」英國Laura Collett在本屆巴黎奧運拿下1金1銅，連兩屆奧運都奪金。（圖／美聯社／達志影像）
▲「獨眼騎士」英國Laura Collett在本屆巴黎奧運拿下1金1銅，連兩屆奧運都奪金。（圖／美聯社／達志影像）

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