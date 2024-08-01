美國9月有望降息！專家估美元高位震盪偏弱、日圓在150上下震盪

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不過，現在期貨市場也在反映11月7日及12月18日美國可能再降息，林啟超認為，這有點過度反映，投資人應留意，考量通膨及就業情勢後，現階段仍預估今年總共降息2碼的可能性較大，若9月降息，預期12月仍有1碼的降息空間。
至於美國這次利率維持不變，他表示，在高利環境影響下，美國經濟保持溫和增長，第2季GDP季增年率為2.8%，然而，美國聯準會調整政策的觀察重點，仍著重在就業及通膨的降溫情形，目前預期9月將首次降息，在啟動新一輪降息循環後，有助提振美國景氣升溫。
在股市部分，他分析，今年以來，股市的表現非常強勁，但在大漲的過程中缺乏波段性的拉回，致使近期股市出現乖離率修正，不過，股市適度的降溫恰好為美聯準會提供了降息理由，避免市場情緒過熱。操作上，短線乖離過大，市場將進入調整期，若股市乖離率進一步下降後，應站買方思考。
在債市方面，林啟超指出，通膨延續降溫，美聯準會態度轉鴿，帶動美債殖利率滑落。高利環境尾聲下，若美債殖利率出現波段性回升，應視為加碼債市的良機。
至於匯市部分，他提到，美國降息預期升溫，但歐洲亦在降息循環，加上日本仍有升息空間，研判未來數月美元高位震盪下稍偏弱勢。
對於美大選是否將影響美聯準會利率政策步調？投資人應該留意哪些風險與機會?雖然美聯準會主席鮑爾在會後記者會強調，利率政策並不受政治因素左右，但國泰世華銀行仍建議投資人需留意川普提倡的降低企業稅率、加徵關稅、限制非法移民等政策，對後續美國物價的影響。
至於日本央行宣布升息，美聯準會則準備開啟降息，如何看待日圓走勢?林啟超表示，日本央行今年10月或明年仍有進一步調升利率的可能性存在，未來日圓是否會繼續升值取決於3個要素，包括美聯準會降息幅度是否超乎預期、日本央行升息幅度是否超乎預期及金融市場拉回的幅度擴大，預估日圓在未來這幾個月可能保持在150上下震盪，當然川普對日圓也有些看法，若川普當選，接下來他要如何改善美日貿易逆差如何改善，這也是明年觀察重點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。