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TPASS月票使用踴躍！搭乘累計6.2億人次　19縣市832.7萬人次加值

▲TPASS月票使用踴躍，搭乘公共運輸人次累計已突破6億人次。使用TPASS及MeNGo月票一卡通的用戶也可以累積一卡通綠點。（圖／一卡通提供）
▲TPASS月票使用踴躍，搭乘公共運輸人次累計已突破6億人次。使用TPASS及MeNGo月票一卡通的用戶也可以累積一卡通綠點。（圖／一卡通提供）

記者林莞茜／綜合報導

全國規劃推動TPASS行政院通勤月票方案已有19個縣市上路實施，經公路局統計，自通勤月票推出至昨（7月31日)止，全國累計已有約832.7萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，並累計有約6.2億人次使用通勤月票搭乘各類運具。

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經公路局統計，在加值購買通勤月票人次部分，7月份全國約有63.8萬人次加值購買TPASS通勤月票方案(包括基北北桃約50.6萬人次、中彰投苗約2.6萬人次、南高屏約7.6萬人次、桃竹竹苗約1.9萬人次、東部3縣市約0.7萬人次、雲嘉嘉生活圈約0.4萬人次)。

在使用月票搭乘公共運輸人次部分，7月份全國約有4,523.8萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含臺鐵370.8萬人次(基北北桃生活圈218.0萬人次、中彰投苗生活圈38.3萬人次、南高屏生活圈61.9萬人次、桃竹竹苗生活圈41.3萬人次、東部3縣市7.5萬人次、雲嘉嘉生活圈3.8萬人次)、捷運(含輕軌)2,180.6萬人次(基北北桃生活圈1,923.6萬人次、中彰投苗生活圈77.9萬人次、南高屏生活圈173.0萬人次、桃竹竹苗生活圈6.1萬人次)、公車(含市區公車及公路客運)1,731.5萬人次(基北北桃生活圈1,580.0萬人次、中彰投苗生活圈50.3萬人次、南高屏生活圈54.9萬人次、桃竹竹苗生活圈21.1萬人次、東部3縣市20.9萬人次、雲嘉嘉生活圈4.3萬人次)，以及其他運具(含公共自行車及渡輪)240.9萬人次(基北北桃生活圈173.2萬人次、中彰投苗生活圈11.7萬人次、南高屏生活圈44.1萬人次、桃竹竹苗生活圈11.0萬人次、雲嘉嘉生活圈0.9萬人次)。

隨著全國各縣市陸續推動及民眾習慣的養成，TPASS通勤月票使用狀況持續呈現穩定，且加值購買及使用月票人次已於113年7月分別突破800萬及6億人次的里程碑，該局表示將持續輔導地方政府推動更多元化的月票方案，歡迎民眾持續購買TPASS月票並踴躍搭乘使用，一起用行動來支持公共運輸。

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