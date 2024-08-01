IU演唱會私心送禮給他！美國76歲爺爺圓夢 粉絲羨喊：最成功粉絲
南韓人稱「國民妹妹」的創作歌手IU（李知恩），過去憑藉著漂亮的臉蛋和超強創作實力及唱功，擄獲大票粉絲，就連在美國積極推廣韓流文化的76歲爺爺傑夫拉泰特（Zev Latet）也是IU的鐵粉，日前傑夫拉泰特還受邀朝聖IU的演唱會，最後還在後台與IU合照，並收下她準備的禮物，讓粉絲超級羨慕：「最成功的粉絲！」
記者施以慧／綜合報導
由於傑夫拉泰特在過去就非常支持韓流，也因為年齡比多數粉絲都來得年長而聲名大噪，也因此受到IU注意，先前還曾公開發布限時動態感謝傑夫的支持，甚至喊話表示絕對會邀請他來看演唱會，沒想到IU完全沒有食言，真的在奧克蘭巡迴演唱會「HEREH WORLD TOUR CONCERT」上邀請傑夫，讓他非常高興。
事後傑夫也在自己的YouTube頻道上分享這段經歷，並透露自己有在演出後，與太太一起去後台見IU並合照，還表示有收到IU私心準備的小禮物，像是鑰匙圈、領結跟韓國傳統髮夾等，讓他興奮直呼：「IU非常親切、漂亮！」
而在該影片中，傑夫也表示自己至今難以置信：「演唱會後感到很不真實，有如在雲端漫步般。IU擁抱了我，我也抱了她，就像是夢一樣。」許多粉絲對此則大讚IU非常親民，並替傑夫爺爺感到開心：「終於見到IU，真是成功的粉絲」，「IU真是信守承諾」、「IU在繁忙行程中仍抽空關心粉絲，真親民。」