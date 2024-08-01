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奧運網球／謝淑薇選對人！曹家宜打出風采　壓力是成長必經之路

▲2024巴黎奧運女雙8強，我國謝淑薇／曹家宜以1：2不敵捷克Linda Noskova／Karolina Muchova，止步8強。但是20歲的小將曹家宜打出潛力和膽識，未來有再成長的空間。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運女雙8強，我國謝淑薇／曹家宜以1：2不敵捷克Linda Noskova／Karolina Muchova，止步8強。但是20歲的小將曹家宜打出潛力和膽識，未來有再成長的空間。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運女雙8強，我國謝淑薇／曹家宜以1：2不敵捷克Linda Noskova／Karolina Muchova，止步8強。但這一次20歲的小將曹家宜打出潛力和膽識，未來有再成長的空間，台灣網壇也需要注入新血，謝淑薇38歲、詹詠然34歲，這一次曹家宜在老大姐謝淑薇的帶領下，打出風采，也展現接班架勢，對台灣網壇來說絕對是喜事一樁。

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謝曹配止步8強　表現值得肯定

謝淑薇這次奧運選擇曹家宜當隊友，兩人球風互補，不過欠缺搭檔經驗，對此他們也相當重視，主動放棄布拉格公開賽4強戰提前來適應奧運紅土場地，因此在奧運網球項目開賽後，也很快進入狀態，順利闖進到8強戰。

今天的對上Linda Noskova／Karolina Muchova，這對捷克組合多次闖進大滿貫四強，絕對不好惹，不過謝曹配在比賽中提升自己的水平，始終士氣高昂，特別是曹家宜年紀輕但無懼大場面，今天在對手發球不穩的情況下，屢有回發致勝球表現，展現出頗有水準的底線能力，而且她的發球的威力也在比賽中後段慢慢展現出來。

可惜打進到超級搶十之後，Muchova／Noskova還是展現了兩人球技的成熟，無論是膽識、還是經驗都更勝一籌，小細節的把握上也更好，最終在第4個賽點把握下來，帶走比賽勝利。

曹家宜有潛力　經過奧運有望再成長

在今年4月，曹家宜WTA雙打排名達到職業生涯最高的第156位。她還在ITF巡迴賽上贏得了第14個雙打冠軍。過去她在職業賽女雙搭檔過李亞欣和吳芳嫺等台灣球員。

曹家宜天生球感好，反應敏捷，再加上身高176公分的身高，被認為是新生代頗具潛力的希望之星。她的抽球威力不錯，發球也有一定水準，甚至被認為網前手感也不差，差的就只是經驗。而一名球員要有所成長，唯一的方式就是讓她在大賽上背負期待、承受壓力，並且經歷失敗，沒有其他捷徑可走。

▲網球一姊謝淑薇（右）聯手20歲小將曹家宜（左）出戰巴黎奧運，本來30日要打第二輪，結果烏克蘭對手棄賽，直接晉級8強。（圖／中華奧會提供）
▲網球一姊謝淑薇（右）聯手20歲小將曹家宜（左）出戰巴黎奧運，本來30日要打第二輪，結果烏克蘭對手棄賽，直接晉級8強。（圖／中華奧會提供）

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