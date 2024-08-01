奧運現場／麟洋配八強賽直落2橫掃泰國對手！搶下羽球男雙4強門票
台灣黃金組合「麟洋配」李洋／王齊麟，在巴黎奧運羽球男雙小組賽豪取4連勝，以分組第一晉級8強，今（1）日將要出戰世界排名第22的泰國組合Supak Jomkoh／Kittinupong Kedren，終場麟洋配以21：、21：17直落二擊敗泰國組合，金牌衛冕之路又向前一步。本屆巴黎奧運男雙項目，因世界羽聯(BWF)出包算錯積分，導致多一組選手參賽、變成17組，「麟洋配」不巧被分配到5組選手的「死亡之組」，不過李洋、王齊麟自動開啟奧運金牌模式，接連撂倒日本組合保木卓朗、小林優吾、丹麥Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen、美國組合邱愷翔／Joshua Yuan，以及中國組合劉雨辰／歐烜屹，以4連勝、分組第一晉級8強。
特派記者路皓惟/巴黎報導
奧運晉級之路坎坷 麟洋配用實力說話
本屆巴黎奧運男雙項目，因世界羽聯(BWF)出包算錯積分，導致多一組選手參賽、變成17組，「麟洋配」不巧被分配到5組選手的「死亡之組」，不過李洋、王齊麟自動開啟奧運金牌模式，接連撂倒日本組合保木卓朗、小林優吾、丹麥Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen、美國組合邱愷翔／Joshua Yuan，以及中國組合劉雨辰／歐烜屹，以4連勝、分組第一晉級8強。
麟洋配在8強交手泰國組合，過去雙方五度交手，李洋、王齊麟皆以直落二勝出。首局麟洋配馬上打出氣勢，取得11：5優勢開局，下半局麟洋配一連貫進攻，連拿6分，擴大至14：5領先，雖然泰國組合追到5分差，但麟洋配穩住領先，以21：14拔得頭籌。
第二局雙方互有來往分數拉鋸，麟洋配搶下1分領先，以11：10進入技術暫停，下半局戰況進入白熱化，泰國組合兩度追平，但麟洋配頂住壓力以18：17反超後，接著連取4分鎖定勝利，最終以21：17拿下本場比賽，順利晉級4強。