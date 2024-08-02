林昀儒、鄭怡靜雙出局！台灣桌球還有機會奪牌　對手分析、賽程曝

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賽後教練韋晴光也說「林昀儒咬得住，可惜第7局開局，後面有點亂了，就是個體驗沒辦法，反手被對方正手壓制，後面失誤率有點偏高，整體實力還是欠缺一些」；林昀儒則表示：「今天比較像是我衝擊他，勒布朗實力很好，還是必須去主動攻擊他，要等他失誤比較困難」；鄭怡靜則表示：「在我找回自己後，我真的想贏給大家看鄭怡靜回來了，所有不甘心，我會消化成養分的，我不會再讓自己打敗自己。」
中華隊桌球還有機會奪牌！賽程、對手分析
然而在奧運桌球單打中華隊賽程落幕後，還是有其奪牌的機會！接下來還有8月5日開始比的「桌球男團」、「桌球女團」賽事，本屆男團是由桌球教父莊智淵領軍，帶領小林同學「林昀儒」、柚子同學「高承睿」要來拚戰，將對上世界第13的埃及；而女團則是由鄭怡靜領軍陳思羽、簡彤娟，將對上澳洲隊。
不過值得注意的是，「男團」以及「女團」如果都在16強順利過關，那麼「男團」將在8強賽遇上由「怪物少年」張本智和帶領的日本隊，過去雙方在今年世團賽小組賽交手過，當時中華隊僅靠林昀儒拿下1點，以1比3落敗；而「女團」在8強最有可能遇到世界第一孫穎莎領軍的頭號種子中國隊，也將會是一場硬仗，但如果打贏，非常有奪牌機會！請大家一起幫中華隊加油！
🟡中華隊桌球團體賽賽程表、對手
📍奧運桌球男子團體賽：8/5下午4點
出戰選手：莊智淵、林昀儒、高承睿
對手：世界排名第13埃及隊
📍奧運桌球女子團體賽：8/6下午4點
出戰選手：鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟
對手：澳洲隊