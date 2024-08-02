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林昀儒、鄭怡靜雙出局！台灣桌球還有機會奪牌　對手分析、賽程曝

▲台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒8強賽地主好手Felix Lebrun，最後以3比4惜敗，無緣4強。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒8強賽地主好手Felix Lebrun，最後以3比4惜敗，無緣4強。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜（1）日晚間雙雙進行巴黎奧運男女子單打8強賽事，可惜最後都敗下陣來，不過2人在8強賽中打出史詩級漂亮一戰，也是雖敗猶榮。然而中華隊也別氣餒，在奧運桌球項目還有男團以及女團未比，中華隊仍然非常有機會奪牌。

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巴黎奧運的桌球男單、女單8強賽在1日晚間登場，由小林同學「林昀儒」打頭陣，對上日本新星桌球王子「勒布朗（Felix Lebrun）」，雙方拉鋸打進決勝第7局，最終林昀儒以總局數3比4惜敗，止步8強；而女單「鄭怡靜」對上大魔王、中國世界第一的孫穎莎，第3局雙方纏鬥23分鐘，硬是將桌球變成羽球在打，最終鄭怡靜以17:19讓出該局，終場以0:4落敗，男單、女單雙雙出局。

▲2024年巴黎奧運桌球單打項目，我國球員目前所有賽程已經落幕，在男子單打8強賽林昀儒3：4輸球，之後的女子單打8強鄭怡靜也以0：4不敵中國大陸球后孫穎莎。賽後她感性發文，除了感謝支持自己的人，也表示會化失利為養分，「不會再讓自己打敗自己」。（圖／中華奧會提供）
▲2024年巴黎奧運桌球單打項目，我國球員目前所有賽程已經落幕，女子單打8強鄭怡靜終場以0：4不敵中國大陸球后孫穎莎。（圖／中華奧會提供）
賽後教練韋晴光也說「林昀儒咬得住，可惜第7局開局，後面有點亂了，就是個體驗沒辦法，反手被對方正手壓制，後面失誤率有點偏高，整體實力還是欠缺一些」；林昀儒則表示：「今天比較像是我衝擊他，勒布朗實力很好，還是必須去主動攻擊他，要等他失誤比較困難」；鄭怡靜則表示：「在我找回自己後，我真的想贏給大家看鄭怡靜回來了，所有不甘心，我會消化成養分的，我不會再讓自己打敗自己。」

中華隊桌球還有機會奪牌！賽程、對手分析

然而在奧運桌球單打中華隊賽程落幕後，還是有其奪牌的機會！接下來還有8月5日開始比的「桌球男團」、「桌球女團」賽事，本屆男團是由桌球教父莊智淵領軍，帶領小林同學「林昀儒」、柚子同學「高承睿」要來拚戰，將對上世界第13的埃及；而女團則是由鄭怡靜領軍陳思羽、簡彤娟，將對上澳洲隊。

不過值得注意的是，「男團」以及「女團」如果都在16強順利過關，那麼「男團」將在8強賽遇上由「怪物少年」張本智和帶領的日本隊，過去雙方在今年世團賽小組賽交手過，當時中華隊僅靠林昀儒拿下1點，以1比3落敗；而「女團」在8強最有可能遇到世界第一孫穎莎領軍的頭號種子中國隊，也將會是一場硬仗，但如果打贏，非常有奪牌機會！請大家一起幫中華隊加油！

▲桌球師徒檔莊智淵（右）與19歲好手高承睿一同出征奧運，成為一段佳話。（圖／記者朱永強攝）
▲桌球師徒檔莊智淵（右）與19歲好手高承睿一同出征奧運，將在8月5日出戰奧運桌球男團賽事。（圖／記者朱永強攝）
🟡中華隊桌球團體賽賽程表、對手

📍奧運桌球男子團體賽：8/5下午4點
出戰選手：莊智淵、林昀儒、高承睿
對手：世界排名第13埃及隊

📍奧運桌球女子團體賽：8/6下午4點
出戰選手：鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟
對手：澳洲隊

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