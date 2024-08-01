奧運最正名模團曝光！25歲女排選手擁超高顏值 粉絲驚：女神下凡
全球體壇盛事「2024巴黎奧運會」日前如火如荼開打，其中除了運動員在場上的表現令人拍手叫好外，不少選手的高顏值也備受關注，而來自土耳其的女子排球隊伍就受到網友熱議，直呼：「根本名模團！」指出每個選手都非常漂亮，笑稱好像女神下凡，而18號快攻手古妮絲（Zehra Gunes）更是受到矚目，不僅擁有完美五官，甚至IG還有400多萬名粉絲。
記者施以慧／綜合報導
來自土耳其的古妮絲年僅25歲，就擁有極高顏值和197公分的名模身高，個人IG帳號目前已經累積400多萬名粉絲。另外古妮絲在場上主要站在快攻、副攻的位置，也是隊上主力，可見她實力與美貌兼具，非常厲害。而她去年才在世界女排聯賽上取得冠軍，這次又代表國家出戰奧運，近日的表現也備受期待。
而她的美麗臉蛋似乎比場上的成績更加掀起熱議，有網友在Threads上表態，「我的天！巴黎奧運女排土耳其根本名模團，又高又正，我今天轉播到後來，小心臟都跳好快！尤其18號、快攻手 Zehra Gunes，根本直擊靈魂深處的美麗。後來發現她IG居然有400多萬追蹤！」最後還大力推薦其他網友去追蹤她們的IG，「強烈建議大家去看土耳其女排的IG，我是說奧運比賽啦！」
相對古妮絲的青春活力，26歲的芭拉甸（hande baladin）則是一臉冷艷，非常具有冰山美人的氣場，而她真實的身高也非常驚人，足足有189公分。身為主攻手的她同樣是土耳其的主力，舉手投足間滿滿球星風範，這次登上奧運舞台，更是吸引了大票追隨者。