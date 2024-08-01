北捷測試新閘門被直擊！眾盼「1功能」等超久了 官方曝最新進度
台北捷運是雙北地區百萬通勤族平時出門不可缺少的運輸工具，但隨著行動支付逐漸普及，北捷閘門至今仍無法使用蘋果手機直接進出站，也讓許多通勤族感到不便。
記者潘毅／綜合報導
近期有民眾在社群平台Threads上分享，目睹捷運台北車站內有北捷人員與廠商在進行新閘門模組的畫面，消息曝光也引發大批網友熱議，「期待閘門更新的那一天到來」、「等超久了，終於從農耕時代進入石器時代了」、「北捷閘門都要更新了，希望悠遊卡公司也能處理好ApplePay的問題」、「北捷閘門問題解決了，剩下三大電子票證與蘋果公司之間的事了」，通勤族皆盼望北捷更新閘門後，能像日本一樣可以免喚醒 iPhone 內的 Apple Pay 直接快速進出站。
據《科技玩家》報導，北捷官方表示，目前北捷閘門電子主單元重置計畫確實正在進行中，廠商已經在測試階段，預計在2025年底前完成建置，相關測試進展也非常順利，請通勤族拭目以待。
從目前情況看來，台北捷運建置新的閘門系統後，將有望支援多元支付乘車方式，包括信用卡和QR乘車碼，讓國際旅客、通勤族們能更加便捷的在台北移動。不過Apple Pay部分，仍有待悠遊卡公司與蘋果公司持續進行溝通，找到雙方皆能接受的方案，目前預計開發出「Super i貼卡」專用貼紙悠遊卡，iPhone11以上的型號都可使用。