JK羅琳再開砲！怒轟跨性別拳手打奧運「是霸凌」 再度暗喻林郁婷
2024巴黎奧運拳擊項持續開戰，今（1）日《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling），再度發文暗喻「台灣女拳王」林郁婷是跨性別選手，儘管被國際奧會（IOC）聲明打臉指出林郁婷參賽符合奧運相關規定，但她並不認錯，今晚JK羅琳在社群平台X（推特）分享影片，再度批評質疑跨性別拳擊手參賽問題。她分享阿爾及利亞拳擊女選手Imane Khelif與義大利選手Angela Carini今天在巴黎奧運女子拳擊66公斤級第一輪的比賽，結果Carini在開賽後46秒就宣布放棄。
記者吳政紘/綜合報導
JK羅琳昨天生日 今天又開砲
《哈利波特》（英語：Harry Potter），是英國作家JK羅琳（J.K. Rowling）的奇幻文學系列小說，內容受到世界粉絲歡迎，但近年來JK羅琳近年頻頻因跨性別族群爭議，遭到外界一陣圍剿，成為多元性別團體的目標。
JK羅琳昨天才發文消遣這些選手，可能具有跨性別身分，並貼上「衛報」的報導，寫下：「怎樣才能結束這種瘋狂呢？一名女拳擊手被迫遭受了改變生活？女拳擊手被殺了？」等，轉發《衛報》文章，就連生日也對於「跨性別」人士相當不滿。
今天JK羅琳再度抨擊Imane Khelif是作弊的跨性別選手，還說：「這不是運動、而是霸凌」，她表示，看影片就知道，允許跨性別選手出賽，是在縱容男人在公共場合以毆打女人為樂，她認為這樣的情況會發生，是因為男人對權力的陶醉。
不過，行政院發言人陳世凱今天則表示，國際奧會同意林郁婷參賽，林郁婷的性別毋庸置疑，政府支持選手也是毋庸置疑，力挺相關選手立場不變，中華奧會也是全力相挺林郁婷，並希望這種「言語暴力」可以避免。