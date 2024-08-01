凱米颱風農漁業災情慘！全台農損失約29.5億 雲林損失逾6億元
受凱米颱風影響，造成農業災情，經農業部農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今（1）日17時止，農業產物及民間設施估計損失計29億517萬元，以雲林縣損失6億8,554萬元(占24%)、嘉義縣損失4億2,098萬元(占14%)、屏東縣損失4億714萬元(占14%)、臺南市損失3億8,467萬元(占13%)、高雄市損失2億9,593萬元(占10%)、臺中市損失1億9,273萬元(占7%)、彰化縣損失1億5,841萬元(占5%)及南投縣損失1億3,125萬元(占5%)較為嚴重。
記者林莞茜／綜合報導
農業部指出，農產估計損失金額19億670元(含養蜂損失68萬元)，農作物被害面積23,630公頃，損害程度27％，換算無收穫面積6,417公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積3,215公頃，損害程度27％，換算無收穫面積869公頃，損失金額2億,252萬元，其次為梨、番石榴、柳橙及竹筍等。
畜產估計損失金額2億6,754萬元，受損畜禽主要為雞192萬隻，受損金額2億2,061萬元，其次為鴨、豬及鵝等。漁產估計損失金額5億8,328萬元，受損漁產主要為牡蠣，受損金額2億3,553萬元，其次為虱目魚及文蛤等。林產損失金額總計1,153萬元，受損林產主要為竹林，受損金額658萬元，其次為森林副產物-竹筍、林木。
在民間設施部分，估計損失金額1億3,613萬元，估計損失金額5,751萬元，主因農田埋沒55.7公頃，農田流失12.95公頃。估計損失金額6,002萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。畜禽設施估計損失金額澎湖縣508萬元，主因畜禽舍倒塌。漁業設施估計損失金1,352萬元，主因養殖塭堤及設備損失。