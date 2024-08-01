甜寵劇《私藏浪漫》心臟爆擊！霸道總裁魏哲鳴展開「辦公室祕戀」
由魏哲鳴與張佳寧領銜演出的大陸甜寵劇《私藏浪漫》，日前才剛開播2集就掀起討論，收視率更是拿下衛視收視冠軍，該劇改編自網路小說《辦公室隱婚》，劇情講述睽違10年沒見面的高中同學涂筱檸（張佳寧飾）和紀昱恒（魏哲鳴飾），兩人因緣際會成為契約夫妻，後續萌生出感情，但關鍵時刻兩人又陰差陽錯的成為上下級關係，正式展開「辦公室祕戀」，而魏哲鳴也展現「霸道總裁」的一面，私下的溫柔反差也讓粉絲直呼：「心臟受不了了！」
記者施以慧／綜合報導
該劇首集就以張佳寧接受求婚的第1人稱視角展開，也還原了兩人對外與對內兩種截然不同的相處狀態，而男主紀昱恆「人前冷漠人後溫柔」的反差感，更是將兩人戀情的隱密刺激完美展現。
而除了該劇劇情深受大眾喜愛以外，男女主角的高顏值也是劇迷討論的焦點，飾演男主角的魏哲鳴過去曾出演過甜寵劇《以愛為營》，由於他在劇中飾演的男配角是才貌雙全的暖男，因此擄獲大票粉絲，如今再度接演甜劇，還是「霸道總裁」的人物設定，也讓粉絲非常期待。
另外擔綱女主角大位的張佳寧也是熟悉面孔，她因飾演《知否知否應是綠肥紅瘦》「盛如蘭」而爆紅，在劇中性格直爽、沒有心機的個性更是讓網友拍手叫好，而張佳寧這次轉戰甜寵劇本，勢必又會掀起討論潮。