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甜寵劇《私藏浪漫》心臟爆擊！霸道總裁魏哲鳴展開「辦公室祕戀」

▲由張佳寧（左）、魏哲鳴（右）共同主演的甜寵劇《私藏浪漫》近期爆紅，其中魏哲鳴在劇中的霸道總裁人設和他死下的溫柔反差讓粉絲為之瘋狂，直呼「心臟承受不了！」（圖／官方微博）
▲由張佳寧（左）、魏哲鳴（右）共同主演的甜寵劇《私藏浪漫》近期爆紅，其中魏哲鳴在劇中的霸道總裁人設和他死下的溫柔反差讓粉絲為之瘋狂，直呼「心臟承受不了！」（圖／官方微博）

記者施以慧／綜合報導

由魏哲鳴與張佳寧領銜演出的大陸甜寵劇《私藏浪漫》，日前才剛開播2集就掀起討論，收視率更是拿下衛視收視冠軍，該劇改編自網路小說《辦公室隱婚》，劇情講述睽違10年沒見面的高中同學涂筱檸（張佳寧飾）和紀昱恒（魏哲鳴飾），兩人因緣際會成為契約夫妻，後續萌生出感情，但關鍵時刻兩人又陰差陽錯的成為上下級關係，正式展開「辦公室祕戀」，而魏哲鳴也展現「霸道總裁」的一面，私下的溫柔反差也讓粉絲直呼：「心臟受不了了！」

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該劇首集就以張佳寧接受求婚的第1人稱視角展開，也還原了兩人對外與對內兩種截然不同的相處狀態，而男主紀昱恆「人前冷漠人後溫柔」的反差感，更是將兩人戀情的隱密刺激完美展現。

▲魏哲鳴過去曾在《以愛為營》中因飾演暖男爆紅，這次一改風格成為霸總，讓粉絲非常驚喜。（圖／官方微博）
▲魏哲鳴過去曾在《以愛為營》中因飾演暖男爆紅，這次一改風格成為霸總，讓粉絲非常驚喜。（圖／官方微博）
而除了該劇劇情深受大眾喜愛以外，男女主角的高顏值也是劇迷討論的焦點，飾演男主角的魏哲鳴過去曾出演過甜寵劇《以愛為營》，由於他在劇中飾演的男配角是才貌雙全的暖男，因此擄獲大票粉絲，如今再度接演甜劇，還是「霸道總裁」的人物設定，也讓粉絲非常期待。

另外擔綱女主角大位的張佳寧也是熟悉面孔，她因飾演《知否知否應是綠肥紅瘦》「盛如蘭」而爆紅，在劇中性格直爽、沒有心機的個性更是讓網友拍手叫好，而張佳寧這次轉戰甜寵劇本，勢必又會掀起討論潮。

▲張佳寧在劇中原先與魏哲鳴只是契約婚姻，沒想到後續兩人墜入愛河，讓先婚後愛的劇情大受好評。（圖／官方微博）
▲張佳寧在劇中原先與魏哲鳴只是契約婚姻，沒想到後續兩人墜入愛河，讓先婚後愛的劇情大受好評。（圖／官方微博）

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