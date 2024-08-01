謝淑薇與曹家宜網球女雙無緣4強！賽後發聲：我就缺一面奧運獎牌
2024巴黎奧運女雙網球賽事，台灣球后謝淑薇，在今（1）日與20歲小將曹家宜在8強賽以1：2不敵捷克Linda Noskova／Karolina Muchova，無緣創造台灣新紀錄。謝淑薇賽後接受《中央社》訪問表示：「8強或是4強輸掉，對我來說都一樣，因為我來就是要拿牌，我就缺一面奧運獎牌，可能我下一屆也不會在了，之後靠妹妹(曹家宜)把這面牌替台灣拿回來。」由於「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴組合在第一輪就被淘汰，如今台灣網球女雙都出局，宣告本屆奧運網項目沒有獎牌入帳。
記者吳政紘/綜合報導
謝淑薇接棒曹家宜 生涯可能不會再打奧運
謝淑薇與曹家宜在這屆奧運首戰，雖然輕鬆過關，但是進入8強後，對手是捷克黃金女雙Linda Noskova／Karolina Muchova，謝淑薇與曹家宜拚到搶十大戰才落敗，表現並不差。
賽後謝淑薇受訪時說：「盡力就夠了，比賽就是這樣子，不是今天打得特別好或是特別差，就一定會贏或輸。我的目標是拿牌，不是改寫最佳成績，8或4輸掉對我來說沒有意義，亞運、東亞運以及世大運的獎牌我都有了，就缺一個奧運獎牌。」
20歲小將曹家宜則表示，「明天開始會好好努力，希望幫助淑薇姐完成她的願望。這次淑薇姐選擇我作為奧運搭擋出賽非常榮幸，在奧運殿堂遇到很多世界好手，在場上不管是淑薇姐跟我分享的經驗，還是跟眾多世界好手交手，都讓我學習到很多，對於未來幫助一定很大。」
謝淑薇可能在奧運結束後就不再參加，因為她也已經38歲，可以說是「最後一舞」，未來要參加洛杉磯奧運，謝淑薇也可能不參加。