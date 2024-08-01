奧運桌球／Lebrun「快打旋風」太兇！林昀儒球風被剋　對方才17歲

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這一場比賽雙方前3局打得緊湊，在這種高節奏中，Lebrun似乎打起來更順手，有兩局在7分鐘左右就分出勝負，他也取得了局數上2：1的領先，林昀儒陷入到苦戰。第4局林昀儒放開來打，放手和對方搏殺，重新主導比賽節奏，取得9：3的領先，也讓Lebrun在比賽中失控大吼，有點失去前幾局的那種前面幾局的那種沉穩，林昀儒順利以11：4扳回一城。
關鍵第5局，雙方都想增加拚球質量，但林昀儒幾次反手加壓掛網，讓Lebrun重新領先，以11：8取得聽牌。第6局林昀儒做出一些改變調整，順利取得5：1領先，雖然Lebrun追趕上來，但林昀儒頂住壓力，11：8追平戰局。
決勝局Lebrun完全打開，開局7：0完全將比分拉開，最終以11：6拿下比賽勝利。林昀儒這一場受制於對手的速度，反手擰急於出手，身體卻未能全部到位，導致不少失誤球，確實今天在大場面下，發揮更出色的是Lebrun。
Lebrun球風壓制 未來成林昀儒大敵
今天林昀儒在進攻上信心比較不足，對手的速度給他很大的壓力，而且Lebrun今天兩側拉球真的成功率都很高，讓林昀儒發球上盡量都發長球，但決勝局也被對手給掌握住。
比較可惜的是，林昀儒這次比賽被中國視為是主要對手，而且過去打敗過馬龍、樊振東、王楚欽、林高遠，但可惜面對小Lebrun真的有點球風相剋，生涯對戰成績以1勝2敗落後，而且最近兩次都是以0：3輸球。
Felix Lebrun今年才17歲，已經取得打進奧運四強的成績，穩健的心態不向同齡人，天賦就擺在那裡，林昀儒也才22歲，往後兩人也多得是交手機會，可能會成為新的宿敵組合。
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