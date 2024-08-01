奧運現場／傻眼！邱意晴離譜4分箭奉送勝利　野田紗月尷尬的笑了

台灣女將邱意晴今(1)日在女子射箭個人64強淘汰賽碰上日本野田紗月，未料出現一支致命的4分箭，錯過扭轉戰局的機會，最終0：6吞敗，首次奧運之旅也畫下句點。 我是廣告 請繼續往下閱讀 野田紗月狀況平平，三回合僅出現3支10分箭，但邱意晴表現起伏過大，首回合射出2支8分箭，以25：27落敗。第二回合野田紗月找到準星，2支10分箭，射下29分，邱意晴則拿下27分，總比分形成4：0。邱意晴離譜偏差 奉送對手勝利第三回合出現戲劇性的結局，先射的邱意晴前兩支箭都是10分，野田紗月則都只有8分箭，眼看就要扳回一城，未料卻出現離譜的偏差，射出一之4分箭，將勝利奉送給對手。▲邱意晴失誤奉送勝利，日本選手野田紗月也尷尬的微笑。（圖／美聯社／達志影像）野田紗月「撿」到勝利，賽後也尷尬的笑了一下，搭上32強列車。而奧運菜鳥邱意晴和李彩綺，都在首輪就落敗，經驗值還是不足。更多「2024巴黎奧運」相關新聞。奧運現場／可惜！林昀儒不敵法國「眼鏡弟」 奧運桌球四強止步奧運現場／可惜！謝淑薇／曹家宜鏖戰到「超級搶十」落敗8強止步馬的奇蹟！「獨眼騎士」Laura摔馬意外險喪命 如今兩屆奧運摘金戴資穎影響力有多大？「經濟艙事件」體育署長遭撤換 總統都道歉