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奧運現場／傻眼！邱意晴離譜4分箭奉送勝利　野田紗月尷尬的笑了

▲邱意晴在女子射箭個人64強淘汰賽踢鐵板，提前遭淘汰（中華奧會提供）
▲邱意晴在女子射箭個人64強淘汰賽踢鐵板，提前遭淘汰（中華奧會提供）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

台灣女將邱意晴今(1)日在女子射箭個人64強淘汰賽碰上日本野田紗月，未料出現一支致命的4分箭，錯過扭轉戰局的機會，最終0：6吞敗，首次奧運之旅也畫下句點

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野田紗月狀況平平，三回合僅出現3支10分箭，但邱意晴表現起伏過大，首回合射出2支8分箭，以25：27落敗。

第二回合野田紗月找到準星，2支10分箭，射下29分，邱意晴則拿下27分，總比分形成4：0。

邱意晴離譜偏差　奉送對手勝利

第三回合出現戲劇性的結局，先射的邱意晴前兩支箭都是10分，野田紗月則都只有8分箭，眼看就要扳回一城，未料卻出現離譜的偏差，射出一之4分箭，將勝利奉送給對手。

▲邱意晴失誤奉送勝利，日本選手野田紗月也尷尬的微笑。（圖／美聯社／達志影像）
▲邱意晴失誤奉送勝利，日本選手野田紗月也尷尬的微笑。（圖／美聯社／達志影像）
野田紗月「撿」到勝利，賽後也尷尬的笑了一下，搭上32強列車。而奧運菜鳥邱意晴和李彩綺，都在首輪就落敗，經驗值還是不足。


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