NBA／「星海哥」Gordon Hayward宣布退役！上季薪資高達10.3億
NBA奧克拉荷馬雷霆前鋒「星海哥」Gordon Hayward今（1）日宣布退休，結束15年的職業生涯，Gordon Hayward是在2010年NBA選秀會首輪第9順位被爵士選中，曾效力於爵士、波士頓塞爾提克、紐奧良黃蜂與奧克拉荷馬雷霆。Gordon Hayward在2017年入選全明星陣容。上一個賽季，Gordon Hayward例行賽出賽51場，場均9.8分、3.5籃板、3.1助攻，不過他在季後賽共出戰7場比賽，場均1.9籃板、0.4助攻，一分未得。年薪高達年薪3150萬美元（約新台幣10.3億元。
記者吳政紘/綜合報導
Gordon Hayward得分機器 可惜生涯因傷影響
Gordon Hayward宣布，他很感謝支持他的粉絲跟球迷，特別要感謝他的父母親支持，而他未來身為老爸身份，也希望在人生新篇章展開序曲。
Gordon Hayward生涯從爵士隊開始，在加入雷霆之前，他雖然生涯場均可拿15.2分、4.4籃板、3.5助攻，但今年球季他只有場均只剩9.8分、3.5籃板、3.1助攻。
年薪3150萬美元（約新台幣10.3億元）的Gordon Hayward，雖然坐領高薪，但是表現完全不成正比，因為他愛玩「星海爭霸」聞名，但今天他宣布退役後，雷霆隊也終於可以告別這位老將，大力爭取其他更好的戰力加入。
Gordon Hayward在季後賽共出戰7場比賽，場均1.9籃板、0.4助攻，一分未得，宣布退役，相信雷霆隊球迷應該會很開心。