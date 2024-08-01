奧運桌球／王楚欽斷拍官方道歉！中媒「獵巫」竟公布記者私人資訊

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中國方面要求給說法 巴黎奧委會道歉了
今天《北京青年報》特派記者宋翔就此事致函巴黎奧委會，對方也對此事做出道歉，同時承諾會確保未來類似的事情不會再發生，也透露目前正在進行調查。
該封郵件指出，「在7月30日的混雙桌球比賽後，來自中國代表團的運動員們舉著他們國家的旗幟慶祝。這個慶祝活動吸引了一群攝影師想要捕捉這一刻。不幸的是，攝影師們突然的移動導致其中一人踏入比賽場地並破壞了王楚欽的球拍。巴黎奧委會對此事件表示深感遺憾，並正在調查原因以確保不會再次發生。巴黎奧運組委會強烈提醒攝影師們必須遵守嚴格的指導方針，並始終待在指定的拍照區域內。」
中媒持續獵巫 多名媒體被影射
而近期中國方面也開始了一連串「獵巫」行動，網路上開始出現當時慶祝的影片，網友們也開始猜測是哪一名記者的腳踩到拍子。畫面中可以見到許多記者都站在擺放球拍的箱子旁，很容易就踩到，有人指出一名女記者可能是嫌犯，甚至公布了對方的攝影背心號碼，也有人稱是可能一名韓國記者的腳。
但是目前這些指控都沒有被證實，中國媒體／自媒體在網路上的捕風捉影讓民眾的不滿情緒持續增溫，對於事件的發展恐怕會造成反面效果。
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