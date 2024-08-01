奧運現場／鄭怡靜不敵大魔王孫穎莎 桌球女單8強止步無緣寫紀錄
2024巴黎奧運桌球項目女單8強戰，台灣一姐鄭怡靜今（1）日交手世界排名第1的中國球后孫穎莎，前兩局鄭怡靜面臨苦戰，第三局鄭怡靜與孫穎莎激戰讓出，成為勝敗關鍵，最終鄭怡靜以總局數0：4遭孫穎莎橫掃出局，女單止步8強，未能改寫台灣本土女子桌球選手的最佳成績。
特派記者路皓惟/巴黎報導
鄭怡靜最近3度交手孫穎莎，對戰成績為1勝2敗，不過，近2年對決都是由孫穎莎勝出。首局孫穎莎掌握節奏，以11：7率先搶下第一局。次局鄭怡靜還是處於下風，無法有效壓制對手，鄭怡靜以4：11再讓出，總局數陷入0：2落後。
第三局鄭怡靜改變策略收到效果，兩人一路鏖戰到15：15，鄭怡靜錯失4個局末點，孫穎莎以19：17搶下。關鍵第四局鄭怡靜陷入背水一戰，但已經氣力放盡，最後以5：11遭直落四橫掃敗陣，無緣晉級女單4強。
2016年里約奧運是鄭怡靜生涯首次參賽，在女單接連擊敗白俄羅斯Viktoria Pavlovich、韓國削球手徐孝元挺進8強，但最終不敵倫敦奧運金牌、中國好手李曉霞無緣4強，以女單第5名收場，但仍寫下台灣本土女子選手在奧運單打的最佳成績，本屆奧運未能再進一步，止步女單8強。