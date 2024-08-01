奧運拳擊／陳念琴5：0強勢擊敗巴西第3種子！連2屆奧運都挺進8強
台灣「拳擊女王」陳念琴今(1）日在巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強強勢過關，以5：0擊倒去年泛美運動會金牌、巴西女將Barbara Maria Dos Santo，連2屆挺進8強。27歲的陳念琴在2016年里約奧運成為台灣史上叩關奧運的女拳擊手，不過最終她止步16強，上屆東京奧運更在備戰期間努力抗癌，最終止步8強，本屆是她第3度站上奧運殿堂，連續2屆奧運都挺進8強。
記者吳政紘/綜合報導
陳念琴拳擊女王 連續2屆強勢晉級
陳念琴在32強奧運拳擊賽事強勢出擊，以4：1力退多明尼加好手Moronta Hernandez，今對上巴西第3種子Barbara Maria Dos Santo，她首回合也打得強勢，連續的直拳攻擊，成為佔上風的一方，也獲得5位裁判的青睞。
第二回合，陳念琴依舊更強勢的進攻掌握優勢，第三回合也持續攻擊，讓對手只能一路挨打，陳念琴3個回合都獲得5個10分，以5：0強勢勝出。
中華拳擊隊在本屆靠著吳詩儀在女子60公斤級挺進4強，已確保至少一面銅牌入袋，也是台灣今年在巴黎奧運首面獎牌，她今天也在場邊為隊友加油，另外，林郁婷將在明天女子57公斤級賽事上陣。