林昀儒的「安心教練」笑容太暖！重量級身分曝光　幫小林找回體系

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曾混雙比賽開始，外界就對於在場邊始終露出可愛笑容的中華隊教練感到好奇，許多人想知道他是誰，事實上他來頭不小，是在中國拿過全國冠軍和世界冠軍的前中國球員韋晴光，1988年的漢城奧運會上，韋晴光和陳龍燦在桌球男雙決賽為中國桌球隊摘下第一枚奧運金牌。
退役後韋晴光開始擔任教練職務，他曾拿下日本國籍，並有了一個日本名字叫「偉關晴光」，一度成為日本國家隊教練，他在2022年開始執教林昀儒。這一次奧運他的鏡頭很多，從混雙開始在場邊叮嚀林昀儒和陳思羽，男單更是全程為林昀儒加油打氣。
韋教練球員和教練時期都看過很多大場面，這次東奧林昀儒經歷不少險局，但他始終微笑以對，不少人笑說看到他就覺得很安心，給他取了一個外號叫「安心教練」。
而韋晴光唯一一次破功，就是在今天晚上林昀儒在男單8強對上Felix Lebrun之時，兩人激戰到決勝局，林昀儒開局連丟7分，這時候連韋教練都不淡定了，收起笑容表情嚴肅，儘管林昀儒之後開啟追分模式，但前面落後太多，最終還是以總局數3：4落敗。
林昀儒為什麼聘請韋晴光？
在東京奧運上，林昀儒拿下混雙銅牌，並在男單四強戰給予當時的球王樊振東很大的壓力，一戰成名，連中國都將他視為未來最大對手，停止所謂的「養狼計畫」，不再提供外國協會求援資源。
然而林昀儒在那之後的成長有些停滯，2021休士頓世錦賽、WTT世界盃都被提前淘汰。球員生涯顛峰短暫，而且很容易就被定型了，因此當時他的團隊果斷聘請了韋晴光擔任技術教練，後者在接受中國桌球雜誌《乒乓世界》採訪時也點出彼時林昀儒的問題。
「最主要的快打、快拉體系都沒了，就想大動作發力，打球也沒有了銜接。」韋晴光表示林昀儒當時想要做出改變，加強質量，但卻和自己原有的基礎差距太大，他希望小林在追求質量和自身體系中找到平衡點。
而在韋晴光接手後，林昀儒慢慢回穩，國際賽成績找回來了，也曾在WTT冠軍賽等賽事上奪冠。今年巴黎奧運目前他混雙打進8強，男單也打進8強，後續生涯發展能否繼續突破，有待他自己在技術層面的精進以及韋教練繼續指導。
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