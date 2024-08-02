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奧運桌球／樊振東霸氣怒吼！4：3逆轉張本智和　中國連36年闖4強

▲中國大陸名將樊振東今（2）日面對日本好手張本智和，激戰到決勝局才分出勝負，樊振東頂住壓力，擋住了張本給的壓力，最終以4：3勝出，有驚無險地闖進到4強。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸名將樊振東今（2）日面對日本好手張本智和，激戰到決勝局才分出勝負，樊振東頂住壓力，擋住了張本給的壓力，最終以4：3勝出，有驚無險地闖進到4強。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024年巴黎奧運桌球男子單打8強戰，又誕生了一場注定名留桌壇青史的經典戰役，中國大陸名將樊振東今（2）日面對日本好手張本智和，激戰到決勝局才分出勝負，樊振東頂住壓力，擋住了張本給的壓力，最終以4：3勝出，有驚無險地闖進到4強。

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張本智和全力衝擊　樊振東拐氣圖強

此前中國的一半區已經失守，世界球王楚欽輸給了莫雷加德（Truls Moregardh）無緣16強，爆出賽會最大冷門。而今天樊振東也面臨巨大壓力，面對捲土重來的張本智和，前兩局都丟掉，處於被淘汰的懸崖邊緣。

之後樊振東出去換了一件衣服轉換心情，第3局連下5分，以11：4扳回一城。第4局開始前換張本智和「拐氣」，也申請上廁所，這一局兩人廝殺的激烈，不過樊振東乘勝追擊，以11：7 再下一城。

第5局張本智和前4球拚得漂亮，也為他這一局打下基礎，很快以11：4拿下。第6局雙方激戰到7：7，不過之後樊振東回穩，連拿4分，以11：7扳平。

樊振東頂住壓力　中國連36年至少一人進4強

決勝局的較量，比賽進入到白熱化階段，雙方不斷在發接發上心裡博弈，樊振東6：4領先時，連場邊的王皓教練都站起來為他鼓掌。但張本重新振作，連拿3分，這場比賽真的要打到最後才能分出勝負。最終樊振東克服心理壓力，破掉對手兩個發球分，自己再保發，取得3個賽點，最後也在第一個就拿下，11：7擊敗張本智和。

上一次中國2名球員都沒有進到男單決賽是在1988年漢城奧運，至今已經過了36年，至今過了9屆奧運了，這期間中國只丟掉兩次男單金牌，一次是1992年巴塞隆納由瑞典華德納（Jan-Ove Waldner）拿到，還有一次是2004年由韓國柳承敏拿下。

▲張本智和衝擊力十足，差點讓中國第二種子樊振東輸球，可惜最終遭到翻盤，3：4落敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲張本智和衝擊力十足，差點讓中國第二種子樊振東輸球，可惜最終遭到翻盤，3：4落敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲樊振東驚天逆轉，避免中國兩名球員都在4強前被淘汰。（圖／美聯社／達志影像）
▲樊振東驚天逆轉，避免中國兩名球員都在4強前被淘汰。（圖／美聯社／達志影像）

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