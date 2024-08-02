樊振東巴黎奧運創造桌壇逆轉史詩　8年前馬龍的故事再他身上重現

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馬龍的史詩故事 樊振東8年後再次詮釋
比賽關鍵在前兩局丟了之後，樊振東暫停出去換了一身衣服，王皓教練陪同著他走了出去，一切就像是回到8年前里約奧運賽場，當年的馬龍在奧運賽場單項上還一無所有，男單16強戰面對韓國鄭榮植，先丟兩局的情況下，劉國梁帶他出去換了一身衣服，剩下的就都是歷史了。
「從這走出去，剛剛的比賽已經輸了。現在我們重新開始。」劉國梁當時對馬龍如是說，這一次我們不知道王皓和樊振東說了什麼，但這成功讓他重新開始。
張本智和輸得可惜 樊振東贏得可敬
張本智和沒有因此被「拐氣」到，他整場比賽都發揮得很好，難能可貴的是在在這樣的比賽、面對這樣的對手，這位日本好手始終保持著臨場反應和戰術執行，給予樊振東巨大壓力。
但樊振東在穿上那件新衣服後，成為了一個更強大的人，他把球打上台、與張本搏殺，不再保守等待對手給機會，而是豁出去打出更有危險性的球，最終拿下這一場絕對可能失敗的勝利。
作為體育大國，中國擅長的奪牌項目很多，但不是每一個都像桌球一樣有傳統和傳承，他們有自己的底蘊，也有必須保護的歷史。從劉國梁到二王一馬、張繼科、馬龍，如今火炬給到了樊振東手上。
王楚欽已經出局，他是最後希望。他必須證明這是他的時代。
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