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樊振東巴黎奧運創造桌壇逆轉史詩　8年前馬龍的故事再他身上重現

▲桌壇史詩之戰又添一場，2024巴黎奧運桌球男子單打8強戰，中國大陸名將樊振東在先輸兩局的情況下，以4：3逆轉翻盤，闖進4強。（圖／美聯社／達志影像）
▲桌壇史詩之戰又添一場，2024巴黎奧運桌球男子單打8強戰，中國大陸名將樊振東在先輸兩局的情況下，以4：3逆轉翻盤，闖進4強。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

桌壇史詩之戰又添一場，2024巴黎奧運桌球男子單打8強戰，中國大陸名將樊振東在先輸兩局的情況下，以4：3逆轉翻盤，闖進4強。這場史詩之戰的轉折點，必須要從他換了一件衣服開始，巧的是這和8年前的馬龍是同一個故事，他們都在那一次的暫停後重新站起來，並且變成一名更好的球員。

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今晚張本智和的狀態拉滿，拿手的近台變線一個打一個準，在中國閉關訓練的那一段時間，他大量參加比賽養狀態，連續拿了幾冠，期間也擊敗過林高遠這樣的高手。今天開賽後，他確實打了樊振東一個措手不及，對方壓力過大，出手明顯保守。

馬龍的史詩故事　樊振東8年後再次詮釋

比賽關鍵在前兩局丟了之後，樊振東暫停出去換了一身衣服，王皓教練陪同著他走了出去，一切就像是回到8年前里約奧運賽場，當年的馬龍在奧運賽場單項上還一無所有，男單16強戰面對韓國鄭榮植，先丟兩局的情況下，劉國梁帶他出去換了一身衣服，剩下的就都是歷史了。

「從這走出去，剛剛的比賽已經輸了。現在我們重新開始。」劉國梁當時對馬龍如是說，這一次我們不知道王皓和樊振東說了什麼，但這成功讓他重新開始。

張本智和輸得可惜　樊振東贏得可敬

張本智和沒有因此被「拐氣」到，他整場比賽都發揮得很好，難能可貴的是在在這樣的比賽、面對這樣的對手，這位日本好手始終保持著臨場反應和戰術執行，給予樊振東巨大壓力。

但樊振東在穿上那件新衣服後，成為了一個更強大的人，他把球打上台、與張本搏殺，不再保守等待對手給機會，而是豁出去打出更有危險性的球，最終拿下這一場絕對可能失敗的勝利。

作為體育大國，中國擅長的奪牌項目很多，但不是每一個都像桌球一樣有傳統和傳承，他們有自己的底蘊，也有必須保護的歷史。從劉國梁到二王一馬、張繼科、馬龍，如今火炬給到了樊振東手上。

王楚欽已經出局，他是最後希望。他必須證明這是他的時代。

▲中國大陸名將樊振東今（2）日面對日本好手張本智和，激戰到決勝局才分出勝負，樊振東頂住壓力，擋住了張本給的壓力，最終以4：3勝出，有驚無險地闖進到4強。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸名將樊振東今（2）日面對日本好手張本智和，激戰到決勝局才分出勝負，樊振東頂住壓力，擋住了張本給的壓力，最終以4：3勝出，有驚無險地闖進到4強。（圖／美聯社／達志影像）

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