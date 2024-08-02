麟洋配奧運4強又打丹麥！世界排名相差10位　「生涯對戰紀錄」曝

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李洋和王齊麟在2018年底組成「麟洋配」，丹麥的 Kim Astrup 和 Anders Skaarup Rasmussen 則是在2012年底就開始搭擋，球迷稱為「金拉組合」，2019年的「西班牙羽球大師賽」是雙方首次對決，直到本屆巴黎奧運小組賽，共交手9次中，麟洋配擁有6勝3敗的優勢。
若從2023年開始算起，雙方分別在「加拿大羽球公開賽」、芬蘭舉行的「北極羽球公開賽」、「2024年湯優盃羽球賽」、「巴黎奧運小組賽」碰頭，總戰績為2勝2敗；金拉組合場上最大賣點就是「比賽解讀能力」和臨場反應，針對對手當天策略作反制是他們的招牌，一左一右的持拍特點也讓他們的戰術更加多元。
丹麥金拉奧運前近況絕佳！麟洋「大賽型殺手」非浪得虛名
雖然單看金拉組合對決麟洋配戰績不佔上風，但金拉目前世界排名可是高居第2，尤其2023年至2024年，金拉可說是打遍天下無敵手，在世界羽球聯盟分類500級以上的盃賽中橫掃6座冠軍，1座等級750冠軍、2次四強；麟洋配2023年則是拿下1座等級750冠軍，3次等級500四強，2024年所有公開錦標賽最佳成績只有8強。
不過目前世界排名第10的麟洋配總是能在大賽帶給台灣希望，除了上屆奧運可怕的表現，本次巴黎奧運能在5隊混戰的小組賽以第一姿態殺出，今年大型國際賽第一次挺進4強就在奧運，證明麟洋配「大賽型選手」的稱號實至名歸，小組賽麟洋配分別以21:15、19:21、21:15擊敗丹麥，面對張力更強的4強賽和在「歐洲主場」，勢必會是場膠著的大戰，期待麟洋配維持好狀態殺入金牌戰，全台灣民眾都會一起替麟洋加油！
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